Муй: каждый матч на чемпионате мира по футболу для австралийцев сродни финалу

В первом для себя матче на чемпионате мира, который прошел 16 июня на "Казань-Арене", австралийцы уступили французам со счетом 1:2

В первом для себя матче на чемпионате мира, который прошел 16 июня на "Казань-Арене", австралийцы уступили французам со счетом 1:2. Вторую встречу на групповом этапе они сыграют 21 июня в Самаре, соперником будет сборная Дании.

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии на каждый матч чемпионата мира по футболу настраивается как на решающую игру турнира в борьбе за золотые медали. Об этом на пресс-конференции заявил австралийский полузащитник Аарон Муй.

"Мы показали хорошую игру [с французами], но результат оказался не тем, который мы ожидали, - сказал Муй. - Следующая игра для нас очень-очень важна, поскольку для выхода из группы нам необходимо добиваться результата. Безусловно, мы будем стараться выиграть матч, как мы это старались сделать и в игре с Францией. Каждый матч на чемпионате мира сродни финалу".

Полузащитник отметил, что тактически игра команды не должна сильно отличаться от той, что они продемонстрировали в первом матче на чемпионате мира. "Вчера и сегодня мы анализировали тактику Дании, изучали ее сильные и слабые стороны. Не думаю, что наша игра сильно изменится. Да, возможно, нам необходимо будет больше атаковать, но еще надо посмотреть, как будет складываться игра", - отметил он.

27-летний футболист выступает за клуб английской премьер-лиги "Хаддерсфилд", нынешний чемпионат мира для него является первым в карьере. "Стараюсь наслаждаться этим турниром. Возможно, это мой последний чемпионат мира в карьере, так что просто хочу выступить максимально успешно. Я горд тем, что выступаю здесь", - заметил он.

Сборная Дании с победы стартовала на чемпионате мира, одолев перуанцев - 1:0.