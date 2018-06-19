на 1 тыс. маршрутах задействовали 520 единиц транспорта

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт Волгограда в день матча Тунис - Англия в рамках чемпионата мира по футболу развез около 400 тыс. человек, что в два раза больше обычного. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный.

"Нагрузка на общественный транспорт была очень большая. За вчерашний день общественным транспортом мы перевезли порядка 400 тыс. человек - это болельщики, а также люди, которые ходили с экскурсиями на Мамаев курган и другие объекты. В обычный будний день транспорт Волгограда перевозит порядка 200 тыс. пассажиров", - сказал замглавы горадминистрации.

Он добавил, что на 1 тыс. маршрутах в понедельник были задействованы 520 единиц транспорта - автобусов, троллейбусов, трамваев. "Менее часа понадобилось, чтобы вывезти всех болельщиков со стадиона "Волгоград Арена", в основном мы использовали шаттлы", - подчеркнул Разумный.

Чиновник отметил, что три тестовых матча, проведенных на стадионе в Волгограде накануне ЧМ, позволили эффективно организовать комплексную транспортную схему в городе. По этой же схеме будут организованы транспортные маршруты и при проведении остальных трех матчей первенства в Волгограде.

Игра группового турнира ЧМ-2018 между сборными Туниса и Англии прошла на стадионе "Волгоград Арена" в понедельник вечером и завершилась победой англичан со счетом 2:1. В пятницу, 22 июня, в Волгограде состоится матч Нигерия - Исландия, 25 июня пройдет игра между Саудовской Аравией и Египтом, а 28 июня - между Японией и Польшей.