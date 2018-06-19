Англичане восторженно отзываются об уровне проведения встречи в Волгограде и организации турнира в России в целом

Сборная Англии провела первый матч на чемпионате мира в России, обыграв команду Туниса со счетом 2:1. Встреча прошла на "Волгоград-Арене" в понедельник вечером. Британцы не скрывают своего восхищения российским турниром, а болельщики особенно высоко оценили теплый прием хозяев. Реакция английских и других зарубежных СМИ на события чемпионата мира — в материале ТАСС. США Bloomberg: "Великобритания вошла в десятку стран по числу проданных билетов (на игры чемпионата мира по футболу) — 32 362. Британцы решили ехать на матчи. Несмотря на политический шторм вокруг России, убедивший многих американцев в том, что Россия пыталась подорвать американскую демократию, американцы приобрели больше всех билетов на ЧМ по сравнению с другими странами — 88 825".

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CNN: "США и Китай не смогли пробиться в число участников чемпионата мира по футболу, однако это не помешало болельщикам из этих стран приобретать билеты на матчи. Согласно статистике ФИФА, Китай и США вошли в десятку государств, граждане которых купили наибольшее количество билетов. Больше приобрели только болельщики страны-хозяйки. Данные ФИФА свидетельствуют о том, что число болельщиков из таких стран, как Великобритания, где футбол традиционно популярен, сократилось. Возможно, интерес в США к чемпионату мира объясняется тем, что у людей, перебравшихся туда из Латинской Америки, сохранился интерес к тем странам, откуда они прибыли. В то же время на улицах Москвы можно встретить множество любителей футбола из Китая, болеющих за нынешнего чемпиона — Германию". Великобритания The Times: "Заместитель посла Великобритании в Москве Линдси Сколл и председатель Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк дали высокую оценку радушному приему, который был оказан английским фанатам в Волгограде, что является отходом от недавней враждебной риторики между Лондоном и Москвой. Выступая на церемонии возложения венков болельщиками сборной Англии к мемориалу "Вечный огонь" в Волгограде, Сколл сказала, что "тепло оказанного нам приема было исключительным". "Связи между Великобританией и этим великим городом сильны и прочны, и они сложились во время Второй мировой войны с учетом совместного опыта разрухи и опустошения и проявленного невероятного мужества", — добавила заместитель посла. Reuters: "Британский шаг (возложение венков — прим. ТАСС) в здании, известном как Зал воинской славы, в котором размещена скульптурная композиция в виде руки, сжимающей факел с вечным огнем, вероятно, будет позитивно воспринят в России, где место этого сражения (Сталинградской битвы) считается священной землей. На стенах зала выгравирован лозунг: "Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!" Российский город на берегах Волги, где играет сборная Англии, является побратимом английского Ковентри. Он также пережил массированные бомбардировки во время Второй мировой войны. Покойная королева-мать была удостоена звания почетного гражданина Волгограда в знак признательности за ее послевоенную деятельность по оказанию помощи его жителям".

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The Independent: "День пребывания английской сборной в Волгограде прошел без значительных инцидентов при том, что приехавшие болельщики особенно высоко оценили теплый прием со стороны хозяев. Тем не менее на количестве прибывших сказались ожидания того, что политическая напряженность может обернуться неприятностями. На стадионе многие места оказались незаполненными. Ранее в тот же день в фан-зоне, созданной на площади Павших Борцов вблизи Волги, толпы тунисцев в красных футболках превысили по численности, перепели и перетанцевали английских болельщиков". Япония NHK: "В России, где проходит чемпионат мира по футболу, большую популярность набрали матрешки с изображением игроков национальных сборных. Они раскрашены в цвета игровой формы команды с лицом того или иного футболиста. К примеру, большим спросом пользуются сувениры с изображением ведущих игроков, таких как аргентинец Лионель Месси или испанец Андрес Иньеста. Открыв матрешку, внутри можно найти фигурки поменьше с изображением других футболистов национальных сборных". Египет Al-Youm al-Sabia: "Египетские болельщики с нетерпением ждут матча, который будет сложным и одновременно судьбоносным для "фараонов", поскольку определит шансы на выход в следующий тур. Египетские игроки могут столкнуться с трудностями во время встречи с Россией, в первую очередь из-за большого числа российских болельщиков".

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