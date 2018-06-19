Глава федерации: египтяне в матче ЧМ с россиянами должны доказать, что достойны уважения

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. В предстоящем матче чемпионата мира по футболу со сборной России команда Египта должна доказать всему миру, что она достойна уважения. С таким напутствием, как сообщила во вторник в своей электронной версии газета "Аль-Ватан", обратился к игрокам национальной сборной президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Хани Абу Рида.
"В матче со сборной России вы должны доказать, что доброе отношение, которое было проявлено к египетской сборной во время матча с уругвайцами и после него, не случайно, и сборная Египта действительно достойна уважения всего мира", - обратился к игрокам Абу Рида.
Выступая перед членами команды в Санкт-Петербурге, глава EFA пожелал игрокам "преодолеть любой страх внутри себя" и настроиться на игру, где сборной Египта будет противостоять команда России, поддерживаемая тысячами болельщиков. По мнению Абу Риды, участие в матче одного из сильнейших футболистов мира Мохаммеда Салаха "придаст больше уверенности всем игрокам сборной Египта".
Абу Рида выразил уверенность, что команде Египта "по силам преодолеть такое препятствие, как сборная России" и "сохранить надежды всего египетского народа на выход национальной сборной в плей-офф чемпионата мира".
Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт-Петербурге (начало - 21:00 мск). В первом туре группового этапа россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).