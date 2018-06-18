Пятый чемпионат мира Маркеса

Футболисту запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесены логотипы спонсоров, пить воду из бутылки официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров ЧМ

Приз лучшего игрока матча чемпионата мира брендирован маркой пива Bud, которая принадлежит имеющей заводы в США международной корпорации Anheuser-Busch InBev. В этой связи компания избегает упоминания названий своей продукции с Маркесом.

Футболист попал под санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом, они были введены и против связанных с Маркесом организаций, в том числе футбольной школы, носящей его имя. В Минфине США отметили, что футболист имел "давние связи с Эрнандесом", в том числе финансовые, он также якобы представлял интересы картеля и его главаря. Средства Маркеса в США были заморожены, а его виза аннулирована. Согласно закону, из-за санкций ни один гражданин США или компания не может иметь каких-либо связей с Маркесом.

ТАСС, 19 июня. Капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес не сможет получить приз лучшего игрока матча чемпионата мира 2018 года из-за попадания в "черный список" Министерства финансов США. Об этом сообщает американское издание New York Times .

Мексиканцы обыграли действующих чемпионов мира немцев и на поле, и на трибунах

Из-за санкций 39-летний защитник пребывает в сборной на особом положении - ему запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесены логотипы спонсоров, пить воду из бутылки официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров чемпионата мира - 2018. В Федерации футбола Мексики отметили, что капитана национальной команды пришлось разместить в отдельном номере (игроки живут по два человека), где отсутствует продукция компаний США, а если Маркес не сможет избежать общения с американцами, то его переселят. "Мы серьезно относимся к санкциям властей и сделали все, чтобы не нарушать законы США", - отметили в федерации, которая имеет деловые интересы в США.

В Международной федерации футбола (ФИФА) также подчеркнули, что не намерены нарушать закон о санкциях США.

Пятый чемпионат мира Маркеса

В воскресенье сборная Мексики обыграла действующего чемпиона мира команду Германии со счетом 1:0.

На 74-й минуте на поле вышел Маркес, который стал третьим в истории футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира. Также Маркес в возрасте 39 лет и 124 дней стал четвертым в списке самых возрастных полевых игроков в истории мировых первенств, обойдя российского защитника Сергея Игнашевича (38 лет 335 дней).

Рафаэль Маркес выступает за сборную Мексики с 1997 года. В составе сборной Маркес стал обладателем Кубка конфедераций и двух Золотых кубков КОНКАКАФ.

Он также известен по выступлению за испанскую "Барселону" (2003-2010), в составе которой выиграл Лигу чемпионов (дважды), чемпионат Испании (4), клубный чемпионат мира. Он также является трехкратным обладателем Суперкубка Испании, Кубка Испании и Суперкубка УЕФА

В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.