Варан: французы выиграли на старте ЧМ в отличие от других фаворитов, и это уже неплохо

Защитник считает, что его команде есть еще в чем прибавлять

Французы на старте турнира обыграли австралийцев (2:1). Некоторые из фаворитов не смогли добиться успеха: бразильцы сыграли вничью со швейцарцами (1:1), аргентинцы - с исландцами (1:1), а немцы проиграли мексиканцам (0:1). Очная встреча еще двух претендентов на победу - сборных Испании и Португалии - также завершилась вничью (3:3).

ИСТРА /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу в отличие от некоторых других фаворитов чемпионата мира смогла выиграть на старте турнира, и это уже неплохой сигнал. Об этом заявил на пресс-конференции защитник французской сборной Рафаэль Варан.

"Конечно, матч с австралийцами нельзя занести нам в актив, нам надо прибавлять, прежде всего, в интенсивности и компактности игры. Но есть и положительные моменты в нашей игре. В конце концов, мы видели фаворитов, некоторые из которых выиграть не смогли. Мы смогли, и это уже неплохо", - заявил Варан.

"У нас крепкая и агрессивная защита, мы любим быстрые, вертикальные атаки. Но у нас есть качества и для позиционных атак, хотя в этом нам, конечно, надо прибавлять. Да, в защите у нас есть еще совсем неопытные игроки (Бенжамен Павар и Лукас Эрнандес - прим. ТАСС), и нам надо много общаться между собой, обсуждать моменты игры. Мы мало играли вместе, но каждый - качественный игрок, знает, как действовать в той или иной ситуации, а солидность приходит с опытом и матчами, так что нам остается только продолжать играть вместе", - также отметил он.

В рамках группы С французы также проведут матчи с перуанцами (21 июня, Екатеринбург) и датчанами (26 июня, "Лужники", Москва).