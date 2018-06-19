МВД: болельщики сборных Англии и Туниса не нарушали общественный порядок в Волгограде

Представитель МЧС добавил, что помощь спасателей в Волгограде в день и следующую ночь после матча также никому не понадобилась

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Болельщики сборных Англии и Туниса не нарушали общественный порядок до, во время и после матча группового этапа чемпионата мира по футболу в Волгограде. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы МВД России по Волгоградской области.

"До и во время матча наши сотрудники работали в усиленном режиме, следя за порядком как на стадионе, так и на территории всего города. Никаких нарушений не было. Послематчевая ночь также прошла спокойна", - сказал собеседник агентства. Представитель МЧС добавил, что помощь спасателей в Волгограде в день и следующую ночь после матча также никому не понадобилась.