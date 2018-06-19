Принцесса Японии в рамках ЧМ-2018 посетила музей скульптора Эрьзи в Саранске

Представительница японского императорского дома приехала в Россию, чтобы поддержать сборную своей страны

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Принцесса Японии Хисако Такамадо, которая прибыла в Саранск на матч ЧМ-2018 между командами Японии и Колумбии, посетила музей им. Степана Эрьзи. Об этом сообщила ТАСС директор музея Людмила Нарбекова.

Ранее сообщалось, что принцесса в качестве почетного председателя Японской ассоциации футбола посетит матч национальной сборной в России. С 1998 года она приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду. Поездка принцессы стала первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. Член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.

"Мы говорили о том, что нужно развивать культурные связи между нашими странами. Мы готовы рассмотреть любой выставочный проект: либо принять [работы] японского живописца у нас, либо отдать интересующие их коллекции в Японию", - заметила Нарбекова, уточнив, что в обсуждении планов культурного сотрудничества принимал участие посол Японии в России. Она также отметила, что принцесса Хисако Такамадо сделала запись в книге почетных гостей и подарила музею вымпел.

"Наш музей был первым в ее графике визита в республику, это было очень приятно. Я знала, что она занимается живописью, я тоже художник, поэтому мы нашли общий язык. Она оказалась очень милой и интересующейся [искусством] женщиной", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, принцесса осмотрела зал скульптур, зал основоположника профессионального изобразительного искусства Мордовии Федота Сычкова, экспозицию современного отечественного искусства, картины мордовских художников и временную экспозицию работ Николая Рериха из Русского музея.

"Она с большим удовольствием посмотрела Рериха. Все картины она смотрела очень тщательно, смотрела технику исполнения очень вдумчиво и скрупулезно", - добавила Нарбекова.

Заместитель директора музея по научной работе Александра Лобанова сообщила, что принцессе подарили два шелковых мордовских платка.

"Были два платка: с работой Федота Васильевича Сычкова, нашего замечательного живописца, чья коллекция представлена в нашем музее, и с работой Людмилы Колчановой-Нарбековой, директора нашего музея, которая вела экскурсию нашей гостье", - сказала она.

По словам Лобановой, также Такамадо вручили альбом произведений скульптора Степана Эрьзи. "Мы считаем, что ей понравился и визит, и подарки. <...> Она очень была расположена и оставила запись, в которой написала, что благодарна за знакомство с нашим искусством и за интересную и познавательную экскурсию по нашему музею", - сказал собеседница агентства.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" 16 июня прошел первый матч - между сборными Перу и Дании (0:1). 19 июня состоится встреча Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.