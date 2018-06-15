Сборная Уругвая прибыла в Ростов на матч ЧМ с командой Саудовской Аравии

Во вторник сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию

"Я приехал сюда из Екатеринбурга, где моя команда играла первый матч, - сказал 50-летний болельщик из Уругвая Леонель Пуйг. - Я не хочу говорить сейчас, на что способна сборная Уругвая. Будет ли полуфинал счастьем для нас? Лучше делать один хороший шаг за другим".

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Уругвая прилетели в Ростов-на-Дону, где 20 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, возле гостиницы, куда приехали заселяться уругвайцы, собралось около 20 болельщиков этой команды, такое же количество уругвайских и российских журналистов, а также около 50 ростовчан.

Уругвайцы в Екатеринбурге впервые за 48 лет победили в первом матче ЧМ по футболу

"Здесь нам будут противостоять хорошие соперники, и команда России - один из них. Мне очень понравилось, как россияне начали этот турнир. Перед началом чемпионата мира многие думали, что с ними будет легко, но сейчас мы видим, что россияне способны на многое", - подытожил собеседник ТАСС

Во вторник уругвайская сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию. Матч группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии состоится в среду.

Команда Уругвая на ЧМ-2018 базируется и проживает в городе Бор Нижегородской области.

В первом матче на чемпионате мира уругвайцы 15 июня нанесли поражение команде Египта - 1:0. На групповом этапе сборной Уругвая также предстоит сыграть 25 июня в Самаре с командой России.