Почти пять тысяч многоквартирных домов отремонтировали перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге

60 из них находятся по гостевому маршруту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Почти 5 тыс. многоквартирных домов отремонтировали в Екатеринбурге в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник сообщил журналистам в городском пресс-центре ЧМ-2018 министр министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Не менее важный аспект - вопрос благоустройства и капитальный ремонт домов, которые находятся, в первую очередь, на гостевых маршрутах. В рамках подготовки к чемпионату мира, в рамках программы капитального ремонта было капитально отремонтировано почти 5 тыс. многоквартирных домов, из них 60 домов за последние два года целенаправленно по гостевому маршруту. Были выполнены работы по фасаду и кровле", - сказал он.

По словам Смирнова, также за счет бюджетов всех уровней были выделены средства на ремонт объектов культурного наследия в Екатеринбурге, в которых в настоящее время проживают жители.

"Эти дома тоже начали приводить в порядок, и 12 домов были отремонтированы до начала этого события. Параллельно с этим проводились работы по благоустройству центральной части: это и проспект Ленина, в первую очередь, это скверы, парки и так далее. Именно потому, что мы планово подошли к этой работе, к началу чемпионата мира эти объекты были сданы. <…> И после окончания чемпионата работы не будут завершены, тот темп работ по благоустройству города Екатеринбурга, который был набран за прошедшие годы, не будет снижаться, и эти работы будут продолжаться", - пояснил он.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу. В городе пройдут еще три матча группового этапа: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).