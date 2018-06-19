Сборная Испании прибыла в Казань на матч ЧМ-2018 с иранцами

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Испании прибыла в Казань, где 20 июня сыграет с командой Ирана на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.
"Сборная Испании прилетела в Казань в 12:00 мск. Рейс прибыл без задержек", - сообщили в аэропорту.
В минувшую пятницу испанцы сыграли вничью с командой Португалии со счетом 3:3. Матч с иранцами испанцы проведут 20 июня. Иранские футболисты прибыли в Казань в понедельник.
Испанская команда по результатам первого тура в группе B делит второе место с португальцами, уступая сборной Ирана, которая обыграла команду Марокко со счетом 1:0. С командой Марокко сборная Испании встретится 25 июня в Калининграде. Чемпионат мира завершится 15 июля.