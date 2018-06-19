Сборная Испании прибыла в Казань на матч ЧМ-2018 с иранцами

Встреча пройдет 20 июня

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Испании прибыла в Казань, где 20 июня сыграет с командой Ирана на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

"Сборная Испании прилетела в Казань в 12:00 мск. Рейс прибыл без задержек", - сообщили в аэропорту.