Мама футболистов сборной России Миранчуков поддержала сыновей на домашнем чемпионате мира

Видеоролик размещен в Twitter национальной команды

"Для меня это очень важный момент в моей жизни, потому что на домашнем чемпионате мира будут играть мои мальчики. Я, конечно, не Ванга и не могу предугадать, чем все это закончится, но я точно знаю, что у них все получится, они справятся", - сказала Елена Миранчук.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мама полузащитников сборной России по футболу Алексея и Антона Миранчуков, Елена Миранчук, поддержала сыновей на домашнем чемпионате мира. Видеоролик размещен в Twitter сборной.

Самая дорогая и важная поддержка на Чемпионате мира. Мама Антона и Алексея Миранчуков верит, что у её мальчиков точно все получится. В рамках национальной компании #ЗаНасЗаВсехЗаКаждогоподробности на тыуменяодна.рф #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого #Ф2018#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/FbiXdKdFf2

Алексей и Антон Миранчуки играют за московский "Локомотив". 22-летние полузащитники стали чемпионами России в сезоне-2017/18. Алексей выступает за сборную России с 2015 года, а Антон - с 2017-го.

Видео записано в рамках кампании по поддержке сборной России. За несколько дней до старта чемпионата был запущен сайт тыуменяодна.рф, где можно пожелать удачи сборной. Используя хэштег #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого, можно также поддержать сборную России в различных социальных сетях.

Следующий матч сборной России на чемпионате мира пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге против команды Египта.