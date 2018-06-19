Встреча между сборными Испании и Ирана пройдет на "Казань-Арене" 20 июня

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в среду посетит Казань, где встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и побывает на матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Ирана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.

Встреча между сборными Испании и Ирана пройдет на "Казань-Арене" 20 июня, ее начало запланировано на 21:00 мск.

"Инфантино приедет в Казань завтра вечером перед матчем чемпионата мира. Планируется, что он посетит Казанский Кремль, встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а потом отправится на матч Испания - Иран", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Татарстана.

Испанская команда по результатам первого тура в группе B делит второе место с португальцами, уступая сборной Ирана, которая обыграла команду Марокко со счетом 1:0.

Чемпионат мира завершится 15 июля.