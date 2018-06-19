Тапир Клеопатра осталась без подарка за угаданный исход матча ЧМ, чтобы не спугнуть удачу

Следующее предсказание обитательница зоопарка сделает 21 июня в 10:00 мск, выбрав победителя встречи Аргентина - Хорватия

"Пока боимся удачу спугнуть, поэтому ждем, что дальше будет по предсказаниям. Если у нас Клеопатра окажется великим оракулом, я думаю, мы обязательно придумаем способ ее поощрить. Фантазия у нас богатая, наградим обязательно", - сказала Белякова.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники нижегородского зоопарка не хотят спугнуть удачу и поэтому пока не стали поощрять тапира Клеопатру за угаданный исход матча Швеция - Южная Корея. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь зоопарка "Лимпопо" Анна Белякова.

Следующее предсказание обитательница зоопарка сделает 21 июня в 10:00 мск, выбрав победителя встречи Аргентина - Хорватия. Перед Клеопатрой, как и в первый раз, поставят мисочки с одинаковым набором лакомств - яблоками, бананами, грушами. На посуде будут нарисованы флаги страны, и команда, чью миску выберет Клеопатра, должна победить, рассказала пресс-секретарь.

Тапир - травоядное животное из отряда непарнокопытных. В зоопарке Нижнего Новгорода Клеопатра давно стала всеобщей любимицей - она легко идет на контакт с посетителями.

Прогнозы результатов матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира ранее сделали эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга, кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга. Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся еще три матча группового этапа, игра 1/8 финала и четвертьфинал.