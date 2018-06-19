Сейчас они установлены в центре города, рядом с бассейном ЦСК ВВС

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Матрешки, расписанные в стиле каждой из стран, сборные которых выступают в Самаре на групповом этапе чемпионата мира по футболу, могут попасть в музей Международной федерации футбола (ФИФА). Сейчас они установлены в центре города, рядом с бассейном ЦСК ВВС, сообщил во вторник ТАСС художник, основатель арт-группы "Aksometry LAB" Антон Балиев.

"Те матрешки, которые сейчас установлены возле бассейна ЦСК, их там сейчас четыре штуки, потом еще установим четыре, после чемпионата мира могут либо быть расположены на "Самара-Арене", либо попасть в музей ФИФА", - сказал он.

Балиев добавил, что на роспись каждой матрешки уходит до четырех дней. "Они сделаны из множества компонентов, есть детали, которые надо раскрашивать больше по времени, есть те, которые меньше. Матрешки ростом до двух метров", - отметил он.

По его словам, над росписью трудятся три человека. Краску наносят с помощью кистей, баллонов и распылителей. Балиев не исключает, что в коллекцию войдут матрешки тех стран, сборные которых выйдут в 1/8 финала и четвертьфинал в Самаре.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1). В городе также пройдут матчи Дания - Австралия (21 июня), Россия - Уругвай (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также игра 1/8 финала и 1/4 финала.