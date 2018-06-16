Фекир: футболистам сборной Франции стоит опасаться команды Перу в матче ЧМ

Полузащитник признал, что в стартовом матче на турнире у французской команды получилось далеко не все

"Им необходимо выигрывать, и нам стоит их опасаться. Они идут 11-ми в мировом рейтинге (рейтинге Международной федерации футбола - прим. ТАСС). Это хорошая команда с качественным подбором игроков, которые любят и умеют проводить быстрые атаки, любят врываться в свободные зоны", - поделился ожиданиями Фекир.

Полузащитник признал, что в стартовом матче на турнире у команды получилось далеко не все, но отметил, что игроки и тренерский штаб постарались разобрать ошибки. "Это был первый матч, и не все прошло хорошо, однако мы подходим к турниру в хорошей форме; да, мы немного притормозили в матче с австралийцами, но главное - выиграли. Сейчас нам надо прибавлять в желании и агрессивности, и надо еще сыгрываться, в частности, впереди, потому что в целом-то мы обладаем очень хорошим подбором игроков. Мы много говорим об этом, разбираем ошибки, но главное это не слова, а то, что каждый из нас сделает конкретно на поле", - заявил он.

Полузащитник "Лиона", который, по информации СМИ, может летом оказаться в английском "Ливерпуле", отказался обсуждать свое будущее, а также заявил, что не обсуждал его и с президентом лионского клуба Жаном-Мишелем Олясом, который в понедельник побывал в расположении команды. В матче с австралийцами Фекир вышел на замену на 70-й минуте и, по его собственному признанию, остался недоволен своими действиями. "Я мог бы принести больше пользы, я не убедил, мне надо прибавлять. У нас очень высокая конкуренция в команде, и получить хотя бы несколько минут игрового времени - уже неплохо, но мне надо доказывать тренеру, что я достоин", - сказал он.

В рамках группы С французы также проведут матч с датчанами (26 июня, "Лужники", Москва).