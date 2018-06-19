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19 июня, 12:20
Иностранные болельщики интересуются в Ростове казачеством, Гагариным и Шолоховым
© Максим Романов/ТАСС
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Все музеи региона во время чемпионата мира работают бесплатно для тех, у кого есть паспорт болельщика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Болельщики, которые приехали в Ростов-на-Дону из разных стран, посещают не только матчи, но и знакомятся с местной культурой, заглядывая в музеи. Больше всего их интересует тема казачества и творчество российского писателя Михаила Шолохова, который родился в Ростовской области, рассказала ТАСС руководитель туристско-информационного центра Ростова-на-Дону Дарья Головко.

"Музей "Донская казачья гвардия" идет под номером один, потому что это место интересно тем, что можно узнать о казачестве прямо посреди города Ростова-на-Дону, который является купеческим, и здесь казачества никогда не было. В краеведческий музей [Ростовский областной музей краеведения], конечно же, заходят, потому что центр города, он есть на всех картах. На Садовой/Крепостном находится "Шолохов-центр", сейчас там экспозиция, посвященная Шолохову, в дни игр у них очень интересная программа. Они во внутреннем дворе делают ярмарку: продукты, наливочка, сало, сувенирная продукция", - рассказала она.

По ее словам, в казачий городок, организованный во внутреннем дворе "Шолохов-центра", заглядывали и бразильцы. "Уже видео было, как бразильянка выпивала там наливочку, казачка угощала ее", - добавила она.

Также Головко рассказала, что кто-то выбирает и более отдаленные музеи в Новочеркасске, Азове, станице Старочеркасской. "Из групп, которые мы как туристско-информационный центр встречаем, - это и швейцарцы, и уругвайцы, испанцы, даже итальянская группа", - уточнила Головко.

Узнать о казаках и Гагарине

В культурно-выставочном центре Донского государственного технического университета "Донская казачья гвардия" также приняли первых иностранцев. Для удобства гостей выставочный центр привлекает к работе волонтеров со знанием разных иностранных языков. Гостям здесь рассказывают об истории казачества и угощают селедкой с кофе - как было принято на Дону.

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"У нас интерактив, угощения, уникальный рассказ. К нам приезжала бразильская пара, которая путешествует по миру. Приходили гости из Швейцарии. У нас на эту неделю много заявок от испаноговорящих групп, корейских болельщиков, туристов из Мексики", - уточнила ТАСС руководитель центра Ирина Романова.

Другие иностранные гости интересуются космосом и Гагариным. Как рассказали ТАСС в Библиотечно-информационном центре им Ю. А. Гагарина, несколько бразильцев заглянули к ним, чтобы сфотографироваться на фоне "космических экспонатов".

"Бразильцы прогуливались по Северному жилому массиву и зашли к нам в библиотеку, их было человек пять. Мы для них провели экскурсию по библиотеке, показали наш музей космонавтики, фотовыставку из фондов Московского музея космонавтики об истории ракетостроения. Они узнали Королева, Гагарина, Терешкову, даже Лайку узнали. Показали нумизматику, предметы быта на космическую тему советского времени - они все это фотографировали, рассматривали воодушевленно, им все понравилось", - уточнила представительница центра.

Гости, прогуливаясь по центру города, также посещают Ростовский областной музей краеведения, где работает выставка "Из истории национальной сборной". В экспозиции - коллекция спортивной атрибутики, игровые майки известных российских футболистов, автографы, мячи, шарфы сборной России - всего 425 экспонатов.

"Приходят россияне, есть и иностранцы. Перед игрой 17 июня, а также 18 июня было наибольшее число посещений. В основном позитивные отзывы. Вопросы задают про историю - где это было, откуда достали, привезли, про футболки в основном, конечно, все вопросы", - рассказал ТАСС коллекционер, соорганизатор выставки Николай Семенюк.

О ЧМ

Как ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, все музеи региона во время чемпионата мира работают бесплатно для тех, у кого есть паспорт болельщика (Fan ID).

Первая игра ЧМ состоялась в Ростове-на-Дону 17 июня - сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа. В Ростове- на-Дону состоятся еще четыре матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.

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Над проектом работали:

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