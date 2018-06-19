Все музеи региона во время чемпионата мира работают бесплатно для тех, у кого есть паспорт болельщика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Болельщики, которые приехали в Ростов-на-Дону из разных стран, посещают не только матчи, но и знакомятся с местной культурой, заглядывая в музеи. Больше всего их интересует тема казачества и творчество российского писателя Михаила Шолохова, который родился в Ростовской области, рассказала ТАСС руководитель туристско-информационного центра Ростова-на-Дону Дарья Головко.

"Музей "Донская казачья гвардия" идет под номером один, потому что это место интересно тем, что можно узнать о казачестве прямо посреди города Ростова-на-Дону, который является купеческим, и здесь казачества никогда не было. В краеведческий музей [Ростовский областной музей краеведения], конечно же, заходят, потому что центр города, он есть на всех картах. На Садовой/Крепостном находится "Шолохов-центр", сейчас там экспозиция, посвященная Шолохову, в дни игр у них очень интересная программа. Они во внутреннем дворе делают ярмарку: продукты, наливочка, сало, сувенирная продукция", - рассказала она.

По ее словам, в казачий городок, организованный во внутреннем дворе "Шолохов-центра", заглядывали и бразильцы. "Уже видео было, как бразильянка выпивала там наливочку, казачка угощала ее", - добавила она.

Также Головко рассказала, что кто-то выбирает и более отдаленные музеи в Новочеркасске, Азове, станице Старочеркасской. "Из групп, которые мы как туристско-информационный центр встречаем, - это и швейцарцы, и уругвайцы, испанцы, даже итальянская группа", - уточнила Головко.

Узнать о казаках и Гагарине

В культурно-выставочном центре Донского государственного технического университета "Донская казачья гвардия" также приняли первых иностранцев. Для удобства гостей выставочный центр привлекает к работе волонтеров со знанием разных иностранных языков. Гостям здесь рассказывают об истории казачества и угощают селедкой с кофе - как было принято на Дону.