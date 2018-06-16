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19 июня, 12:18
Футболист сборной Франции Варан: атмосфера на чемпионате мира в России очень хорошая
Рафаэль Варан
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
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Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga в Истре и тренируется на стадионе "Глебовец"

ИСТРА /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Россия радушно принимает сборную Франции по футболу на чемпионате мира, на турнире очень хорошая атмосфера. Такое мнение журналистам высказал защитник французской команды Рафаэль Варан.

Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga в Истре и тренируется на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области. Первый матч на турнире - с командой Австралии (2:1) - французы провели в Казани в субботу.

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"Вы сами прекрасно понимаете, что мы не так часто общаемся с местными жителями. Но весь обслуживающий персонал на базе с нами очень мил. Да и в целом нас принимают очень радушно, никаких проблем в общении с окружающими и болельщиками. На турнире очень хорошая атмосфера", - считает Варан.

В группе С французы также проведут матчи с перуанцами (21 июня, Екатеринбург) и датчанами (26 июня, "Лужники", Москва).

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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