Футболист сборной Франции Варан: атмосфера на чемпионате мира в России очень хорошая

Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga в Истре и тренируется на стадионе "Глебовец"

ИСТРА /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Россия радушно принимает сборную Франции по футболу на чемпионате мира, на турнире очень хорошая атмосфера. Такое мнение журналистам высказал защитник французской команды Рафаэль Варан.

Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga в Истре и тренируется на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области. Первый матч на турнире - с командой Австралии (2:1) - французы провели в Казани в субботу.