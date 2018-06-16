Футболист сборной Франции Варан: атмосфера на чемпионате мира в России очень хорошая

ИСТРА /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Россия радушно принимает сборную Франции по футболу на чемпионате мира, на турнире очень хорошая атмосфера. Такое мнение журналистам высказал защитник французской команды Рафаэль Варан.
Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga в Истре и тренируется на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области. Первый матч на турнире - с командой Австралии (2:1) - французы провели в Казани в субботу.
"Вы сами прекрасно понимаете, что мы не так часто общаемся с местными жителями. Но весь обслуживающий персонал на базе с нами очень мил. Да и в целом нас принимают очень радушно, никаких проблем в общении с окружающими и болельщиками. На турнире очень хорошая атмосфера", - считает Варан.
В группе С французы также проведут матчи с перуанцами (21 июня, Екатеринбург) и датчанами (26 июня, "Лужники", Москва).