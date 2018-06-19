Дзюба: непередаваемые ощущения, когда вся Россия болеет за сборную

Форвард отметил, что победа над сборной Египта будет ценнее, если Мохаммед Салах примет участие в матче

"Не могу сказать, что большинство, но есть такие, кто в нас не верил, - сказал Дзюба. - Но мне хотелось бы, наоборот, затронуть то, что я видел, как по всей России показывали трансляцию матча с Саудовской Аравией (5:0) и как люди болели, праздновали, переживали и радовались нашим голам. Мурашки прямо, когда вся страна за тебя так болеет, это непередаваемые ощущения".

Дзюба отметил, что матч с саудовцами был важен с точки зрения обретения уверенности. "Для нас такой результат в матче открытия важен прежде всего с точки зрения уверенности в себе, - сказал нападающий. - Было давление, пресс определенный, а сейчас можно немножко раскрепоститься, почувствовать уверенность, но главное - не самоуверенность, потому что она для нас может быть фатальной. Забили много голов - Саудовская Аравия столько не заслуживала, счастливы, что так открыли турнир у себя дома, но сейчас все мысли уже о Египте".

Нападающий сборной России считает, что команда Египта очень опасно действует на контратаках. "Очень крепкая команда, хорошо обороняется, компактно действует, мощно выбегает в контратаки, - сказал Дзюба. - Трезеге - очень быстрый парень слева. Нападающий цеплялся за мячи, крепкая середина поля, там много футболистов из английской премьер- лиги, это показатель, будет очень трудный матч".