Эксперт: футболистам сборной России нужно больше контратаковать в матче ЧМ с египтянами

По словам бывшего нападающего национальной команды Дмитрия Черышева, игра будет трудной

Сборные России и Египта проведут второй матч группы А во вторник в Санкт-Петербурге, начало встречи - 21:00 мск. "Игра будет трудной, - считает Черышев. - Очень тактически грамотная команда, играть против нее всегда непросто, так как большие разрывы у "куперской" линии (Эктор Купер - главный тренер сборной Египта - прим. ТАСС). Это линия атаки и линия обороны с полузащитниками, с хорошим перестроением в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать".

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Сборной России по футболу нужно стараться выманивать соперника на свою половину поля и проводить больше контратак в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта. Такое мнение ТАСС высказал отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, бывший нападающий национальной команды, московского "Динамо" и испанского "Спортинга" Дмитрий Черышев.

Нападающий египтян Мохаммед Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов против 26 мая, в воскресенье впервые принял участие в тренировке национальной команды в общей группе.

"Салах - хороший игрок, но не лучший. Я думаю, что стопроцентно он выйдет играть, потому что сейчас у египетской команды решается судьба выхода в плей-офф. А блефовать может любой тренер. Так же, как тренер сборной Испании сказал, что Бускетс практически выбыл из чемпионата, но в первом же матче он играл основную роль", - отметил Черышев.

Также собеседник ТАСС проанализировал возможность появления в стартовом составе сборной России Дениса Черышева, который в первом матче против команды Саудовской Аравии (5:0) вышел на замену в первом тайме и сумел забить два гола. "Совершенно другой соперник, другие тактические действия, совершенно по-другому наша команда будет играть. Поэтому не могу предположить, выйдет ли он на поле с первых минут. Но если Денис выйдет на поле, он обязательно отдастся игре полностью", - заключил Черышев-старший.

После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице.