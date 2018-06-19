Музей чемпионата мира по футболу планируется создать в Саранске

Он может появиться на площадке краеведческого музея

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют открыть музей ЧМ-2018 в Саранске, он расположится на площадях краеведческого музея. Об этом сообщила журналистам во вторник зампредседателя правительства республики Галина Лотванова.

"Мы только вчера обсуждали эту тему. К тому же, выставка плакатов (ЧМ по футболу - прим. ТАСС), которая размещена в музейно-архивном комплексе, пользуется большой популярностью. На площадке краеведческого музея мы начнем в обязательном порядке создавать музей чемпионата", - сказала Лотванова на пресс-конференции.

По ее словам, с этой идеей к властям Мордовии ранее уже обратились несколько футбольных болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске на стадионе "Мордовия- Арена" 16 июня прошел первый матч - между сборными Перу и Дании (0:1). 19 июня состоится встреча Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.