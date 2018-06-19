Питомники Екатеринбурга готовы присмотреть за петухами французских болельщиков на матче ЧМ

Вход на матчи с животными запрещен

В понедельник, 18 июня, болельщик команды Франции Клеман Томашевски опубликовал в Twitter фотографию с петухом, сопроводив ее подписью, в которой сказано, что он едет на свой 253-й матч в Екатеринбург. В пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили ТАСС, что вход на матчи с животными запрещен. В Екатеринбурге 21 июня состоится матч группового этапа между сборными Франции и Перу.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Питомники для животных в Екатеринбурге готовы присмотреть за галльскими петухами французских болельщиков, пока те будут болеть за свою команду на "Екатеринбург-Арене". Об этом корр. ТАСС сообщила специалист по вопросам передержки животных Екатерина Файзулина.

"Мы видели уже несколько французских болельщиков с петухами в городе и готовы присмотреть за птицами, пока французы будут болеть за свою команду. Для птицы предусмотрим специальный вольер, определим ее жирность и подберем питание, сутки стоят 400 рублей. Информацию можно найти на нашем сайте и в социальных сетях", - сказала Файзулина.

Екатеринбургский зоопарк и контактные зоопарки города не смогут принять на время петухов французских болельщиков из-за строгих ветеринарных правил.

Галльский петух - неофициальный символ Франции. На футболках игроков сборной этой страны петух изображен потому, что эта птица является эмблемой французской Федерации Футбола. Над петухом - одна звезда, символизирующая победу сборной Францией на мировом первенстве в 2000 году.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1). В городе пройдут еще три матча: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).