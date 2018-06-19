В Сочи открылся музей футбольного мяча

В экспозиции представлен мяч XIX века

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Музей, где можно покачать на руках Месси, увидеть футбольный мяч XIX века и узнать об истории футбола, открылся в Красной Поляне во время чемпионата мира, сообщила ТАСС руководитель экспозиционно-выставочного центра "Северный Кавказ" Ирина Гуилли.

"Вчера мы открыли павильон совместно с Ассамблеей народов России, в рамках соответстующего соглашения, и представили в нем, приурочив к чемпионату мира, музей футбольного мяча. Экспонаты предоставлены коллекционером Михаилом Кошелевым - он единственный в мире обладает такой коллекцией, начал собирать ее с детства", - сказала она.

Собеседница уточнила, что всего в коллекции порядка 800 мячей, в том числе с чемпионата мира по футболу и Лиги чемпионов, национальных первенств. "Есть старинные мячи - например, XIX века, еще из овечьей кожи и набитые пылью. Интересная экспозиция, которая, как нам показалось, была бы замечательным центром нашего выставочного пространства", - отметила Гуилли.

По ее словам, от появления идеи музея футбольного мяча до ее воплощения прошло 1,5 месяца, и сейчас открылся музей, соответствующий мировым стандартам. Совместно с коллекцией мячей в зале представлена выставка Шамиля Забайдуллина - художника, который пишет на футбольные темы. Изнутри музей расписан фресками, которые выполнены художниками, специализирующимися на росписи храмов.

"Роспись очень интересная. У нас есть большая написанная в 3D-картина, на которой другие известные футболисты держат Месси на руках, и можно подойти к ним и присоединиться - картина очень реалистичная, и любой желающий может его покачать", - добавила Гуилли.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Стадион "Фишт" уже принял матчи Испания - Португалия и Бельгия - Панама, до конца мира здесь пройдут встречи Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.