Экс-глава ФИФА Блаттер планирует встретиться с Путиным в Москве

По данным агентства Reuters, бывший президент Международной федерации футбола собирается встретиться с российским лидером 20 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер в ходе поездки в Москву намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом его представитель заявил во вторник агентству Reuters.

По информации агентства, Блаттер вылетит в Москву во вторник, с российским президентом он собирается встретиться в среду.

Ранее Reuters сообщал, что Блаттер прилетит в Москву на чемпионат мира по футболу и проведет в России несколько дней.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков относительно возможности отдельной встречи Путина с бывшим главой ФИФА заявил, что ему об этом "неизвестно".

В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в период с 1998-го по 2015-й, и Мишель Платини, также занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Платини, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.