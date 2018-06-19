Роспотребнадзор получил 750 обращений по вопросам ЧМ-2018

В ведомстве сообщили, что 42% принятых звонков касались различных аспектов соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор за месяц работы специальной горячей линии в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года получил 750 обращений от болельщиков. В основном они обращаются в ведомство с вопросами о соблюдении своих прав при покупке сувениров или при приобретении гостиничных услуг.

"42% принятых звонков касались различных аспектов соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей при продаже сувенирной продукции, оказании гостиничных, транспортных и туристских услуг, реализации билетов на спортивные и иные мероприятия", - говорится в сообщении.

Чаще всего обращения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской и Нижегородской областей. Кроме того, зафиксированы звонки из регионов, не принимающих матчи мирового футбольного первенства: из Воронежской, Брянской, Саратовской, Челябинской, Ивановской, Кировской областей, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

Единый информационный центр Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей во время ЧМ начал работу 15 мая и будет функционировать до 15 августа.