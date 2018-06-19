Теплая погода ожидается 20 июня в городах ЧМ-2018

Матчи пройдут в Москве, Казани и Ростове-на-Дону

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в трех городах ЧМ-2018 - Москве, Ростове-на-Дону и Казани - в среду, 20 июня. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"В Москве 20 июня будет 22-24 градуса, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В Ростове-на-Дону в этот день будет очень жарко, 33 градуса тепла, осадков не предвидится. В Казани в среду ожидаются 23 градуса и кратковременные осадки", - сказала она.

В среду, 20 июня, матчи ЧМ-2018 пройдут в трех городах. Команды Португалии и Марокко встретятся в 15:00 в Москве, матч между сборными Уругвая и Саудовской Аравии пройдет в Ростове-на-Дону в 18:00, команды Ирана и Испании сыграют в Казани в 21:00.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте ведомства.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.