Фекир: французским футболистам не приходится скучать на базе в Истре во время ЧМ-2018

По словам полузащитника, на базе есть много всяких активностей

Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga и тренируется на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области. Официальные мероприятия для СМИ сборная проводит в музее "Новый Иерусалим".

ИСТРА /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Игрокам сборной Франции по футболу не скучно на базе в Истре во время чемпионата мира. Об этом рассказал на пресс-конференции полузащитник команды Набиль Фекир.

"Нет, мы здесь совсем не скучаем. На базе есть много всего, много всяких активностей, есть, чем заняться. Тем более у нас очень дружная команда, мы собираемся и смотрим вместе матчи турнира. Все довольны", - поделился Фекир.

Один из французских журналистов отметил, что некоторые его коллеги недовольны едой, в частности качеством сыра. Фекир рассмеялся и сказал с улыбкой: "Нет, у нас таких проблем нет. Нам нравится, как мы едим".

В первом матче на турнире французы обыграли австралийцев (2:1). В группе С команда также проведет матчи с перуанцами (21 июня, Екатеринбург) и датчанами (26 июня, "Лужники", Москва).