Экс-глава Международной федерации футбола проведет в России несколько дней

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер посетит матч группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Марокко. Об этом сообщает Reuters.

Встреча группового этапа Португалия - Марокко пройдет 20 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Отмечается, что Блаттер проведет в России несколько дней.

В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в период с 1998-го по 2015-й, и Мишель Платини, также занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Платини, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.