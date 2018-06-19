В составах дополнительных поездов только купейные вагоны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Четыре дополнительных поезда Москва - Нижний Новгород будут курсировать в дни проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили во вторник в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги - филиала РЖД в ответ на запрос ТАСС.

"Для обеспечения повышенного спроса в летний период отпусков Федеральная пассажирская компания (ФПК, находится в структуре РЖД - прим. ТАСС) назначила четыре дополнительных поезда, которые совершат десять рейсов между городами Москва - Нижний Новгород время проведения чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении. Последний рейс запланирован 11 июля.

В составах дополнительных поездов пассажирам предложены вагоны купейной категории. При этом отмечается, что это "не бесплатные рейсы для болельщиков, а поезда, на которые необходим покупать билеты".

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.