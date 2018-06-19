Independent: россияне тепло встретили английских болельщиков на ЧМ

43-летний Джеймс Локетт признался, что был не готов к такому уважительному приему

В понедельник в Волгограде сборная Англии провела первый матч на чемпионате мира в России. Англичане победили команду Туниса со счетом 2:1.

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Россияне устроили теплый прием болельщикам сборной Англии на чемпионате мира по футболу. Об этом пишет британская газета Independen t в своем репортаже из Волгограда.

В Волгоград приехало не так много фанатов сборной Англии, как ожидалось. Издание отмечает, что на решение многих английских болельщиков остаться дома повлияли "паникерские" настроения в британской прессе. "Мои друзья сказали, что не поедут в Россию после всего, что они прочитали о ней", - рассказал 22-летний болельщик Джеймс Пембл из Кента.

43-летний Джеймс Локетт в беседе с корреспондентом Independent заявил, что был не готов к такому уважительному приему, который он получил в Волгограде. Английский болельщик рассказал, что теперь заинтересован узнать как можно больше о городе и планирует посетить Мамаев курган. В понедельник мемориальный комплекс посетила делегация во главе с главой Футбольной ассоциации Англии (FA) Грегом Кларком и заместителем посла Великобритании в России Линдси Сколл, которые возложили венки и почтили память павших в Сталинградской битве.

Некоторые вспоминали события 2016 года на чемпионате Европы во французском Марселе, где произошла массовая потасовка между российскими и английскими болельщиками. Британец Эрни Брэдшоу, который участвовал в тех событиях, назвал все произошедшее во Франции историей и сейчас отзывается о россиянах как о "прекрасных людях". Его слова подтвердил и 19-летний Алекс Пирс. "Все на такой высоте, вчера я разговаривал с российским фанатом, у которого вытатуировано "Марсель 2016", но все, что он хотел сделать, это обнять меня", - сказал Алекс.

"Многие местные жители пришли в фан-зону в футболках сборной Англии или английских клубов, а некоторые даже присоединились к скандированию английских кричалок. Британцы поддержали россиян и в ответ стали распевать свои кричалки", - говорится в репортаже Independent. Сборная Англии выступает в группе F с командами Бельгии, Туниса и Панамы. В следующем матче 24 июня англичане сыграют в Нижнем Новгороде с панамцами.