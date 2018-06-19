Сборная Португалии тренируется в полном составе перед матчем с командой Марокко

В занятии приняли участие все 23 футболиста португальской команды

КРАТОВО /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу в полном составе проводит открытую тренировку на базе команды в подмосковном Кратове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В занятии приняли участие все 23 футболиста португальской команды.

Сборная Португалии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира в России сыграла вничью с командой Испании (3:3), хет-триком в составе португальской сборной отметился Криштиану Роналду. Португальская команда делит второе-третье места в группе В со сборной Испании, у обеих команд по одному очку. Лидирует сборная Ирана, обыгравшая команду Марокко (1:0) и набравшая три очка.

В следующей игре португальские футболисты встретятся со сборной Марокко (20 июня, стадион "Лужники", Москва), а в заключительном туре группового этапа сыграют с командой Ирана (25 июня, Саранск).

Чемпионат мира завершится 15 июля.