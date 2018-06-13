Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче ЧМ-2018 с командой Египта

Ранее на турнире он правильно предсказал победу россиян над командой Саудовской Аравии, а также иранцев над марокканцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл спрогнозировал победу сборной России в матче чемпионата мира по футболу с командой Египта, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге. Во время очередного сеанса предсказаний он уверенно выбрал миску с кормом, которая стояла рядом с российским флажком, передает корр. ТАСС. Процедура прошла в Государственном Эрмитаже в зале искусства Северного Причерноморья. Для чистоты предсказаний в этот раз Ахиллу насыпали корм из одного и того же пакетика и выпустили кота в удалении от мисок. Он сразу направился к российскому флажку и съел из миски весь корм. После этого он немного озадачил присутствующих, перейдя к миске с египетским флажком и начав есть оттуда. Тем не менее, организаторы предсказания уверены, что он безусловно сделал выбор в пользу России.

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