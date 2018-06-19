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19 июня, 10:17
Около 2 тыс. волонтеров из 27 стран подготовлены для ЧМ-2018 в Екатеринбурге
© Сергей Коньков/ТАСС
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Самому возрастному волонтеру 76 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. волонтеров из 27 стран мира, в том числе из Австралии, США, Китая и Перу подготовлены для организации матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Об этом сообщил во вторник журналистам в городском пресс-центре ЧМ-2018 руководитель волонтерской программы чемпионата в Екатеринбурге Александр Антимонов.

"В 2015 году началась реализация волонтерской программы, на базе Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге был создан волонтерский центр, который готовил волонтеров оргкомитета - это одно из направлений этой программы, были подготовлены более чем 1,2 тыс. волонтеров. Помимо того, есть вторая программа - это городские волонтеры, они были подготовлены совместно с городом-организатором - Екатеринбургом. То есть суммарно 2 тыс. волонтеров помогают в организации матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге", - сказал он.

Также он отметил, что в городе сформировалась международная волонтерская команда. "Если говорить про представительство, то к нам приехали волонтеры из 27 стран мира, одна из них Россия и 26 разных государств: из Австралии, Перу, Чили, США, Китая, из европейских стран. У нас волонтеры разного возраста со всех регионов России, есть организованные делегации, например, большая делегация из Владивостока, которые делятся опытом, что немаловажно", - добавил Антимонов.

Он пояснил, что волонтеры проходили подготовку в несколько этапов. "Была большая заявочная кампания и отборочный этап, проводили интервью с каждым волонтером и понимали, где он будет более эффективным. Потом было большое обучение, в том числе онлайн для наших иногородних и иностранных волонтеров. Большая часть волонтеров - это молодежь 18-20 лет, но есть и наши уважаемые "серебряные волонтеры", которые с удовольствием помогают в организации такого мероприятия как чемпионат мира по футболу, самому возрастному волонтеру 76 лет", - уточнил Антимонов.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А. В городе пройдут еще три матча группового этапа: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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