Пенсионерки из Казани сшили из лоскутков портреты Неймара и Роналду к ЧМ-2018

Выставка футбольных произведений локсутного шитья открылась в доме дружбы в Казани

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Серию произведений лоскутного шитья создали пожилые жительницы Казани к чемпионату мира по футболу. Об этом во вторник ТАСС сообщил директор дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

Выставка футбольных произведений локсутного шитья открылась в доме дружбы. На ней представлено порядка десяти работ. Среди них изображения форварда сборной Бразилии Неймара и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

"У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своем творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные", - сказал Шарипов.

Лоскутное шитье - вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков).

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань еще примет матчи группового этапа Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).