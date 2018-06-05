Саранск завоевал сердца болельщиков

Город, который называли "лишним", в дни чемпионата мира охватил всеобщий футбольный праздник

Саранск - самый маленький из городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. Однако уже за первые дни турнира его успели полюбить тысячи иностранных болельщиков и туристов.

После определения городов - участников чемпионата мира большинству любителей футбола Саранск казался наиболее неочевидным вариантом. Злые языки даже называли этот город "лишним" в списке. В столице Республики Мордовия нет серьезных футбольных традиций, как и команды, выступающей в премьер-лиге. За время подготовки к чемпионату мира и по ходу самого турнира облик города претерпел значительные изменения. Помимо строительства нового стадиона "Мордовия-Арена", в Саранске была проведена огромная работа по модернизации городской инфраструктуры. "За три года мы отремонтировали 90 улиц, поменяли 18 километров трубопровода, построили новые очистные сооружения, обновили транспорт. Появились парковые зоны, раньше было все заброшено. Мы также установили порядка 300 видеокамер, что очень хорошо для безопасности", - рассказал мэр Саранска Петр Тултаев. Атмосфера праздника Подавляющее большинство иностранцев, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ТАСС, восхищены атмосферой, которая царит в городе и в зонах гостеприимства. Большая часть болельщиков проводит время в фан-зоне, просматривая матчи чемпионата мира на большом экране. Перед началом турнира мэр города говорил, что главное для Саранска - устроить всеобщий праздник футбола. Сделать так, чтобы все приезжие чувствовали себя как дома, а местные жители прониклись незабываемой атмосферой чемпионата мира. Со всеми этими задачами город справляется на все сто процентов. В Саранске проживает чуть больше 300 тыс. человек, и кажется, что буквально каждый из них участвует в проведении чемпионата мира по футболу. По всему городу расклеены баннеры с изображением команд, которым выпало счастье здесь сыграть. В обычных продуктовых магазинах кассиры и другие работники одеты в формы восьми сборных, которые проводят матчи чемпионата мира в Саранске.

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По словам главы Панамской федерации футбола Педро Халуха, чья сборная базируется в Саранске, команда довольна теплым приемом. "Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше. Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск", - сказал Халуха. В Саранске располагаются семь зон гостеприимства, где круглосуточно работают кафе и продается пиво. На некоторых из них установлены сцены, где выступают местные артисты и ансамбли. На сцене фан-зоны выступают и другие известные российские артисты. По всему городу в дни чемпионата мира звучит музыка различных народов. Перед началом первого матча в Саранске - между сборными Дании и Перу - жители города устроили парад. Музыканты, волонтеры, участники танцевальных коллективов и болельщики под веселые мотивы прошли по улицам с флагами всех стран - участниц чемпионата мира. "Я перуанец, но живу в Бостоне. Мне понравился Саранск больше Москвы. Люди здесь более отзывчивые и дружелюбные, в городе чувствуется атмосфера чемпионата мира. Особенно меня впечатлило шествие болельщиков по городу, это было очень атмосферно и красиво. Я останусь здесь еще на игру между сборными Колумбии и Японии, а потом поеду на все игры перуанцев", - сказал ТАСС болельщик Антонио. "Здесь, в Саранске, фантастическая атмосфера в фан-зоне и во всем городе. Чувствуется праздник чемпионата мира. Люди из многих стран весело и дружно проводят время, нам очень нравится. Все люди, которые нам здесь встречаются, очень добрые и отзывчивые. Всегда пытаются помочь", - рассказал ТАСС датский болельщик Андреас. Южноамериканский карнавал Первая неделя чемпионата мира в Саранске ознаменовалась огромным наплывом болельщиков из Южной Америки. С разницей в три дня свои матчи проводят сборные Перу и Колумбии. Порядка 15 тыс. болельщиков из обеих стран приехали поддержать свои команды. Причем некоторые перуанцы решили остаться в Саранске на матч сборной Колумбии, после чего полететь на оставшиеся игры своей команды.

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Перуанские болельщики в день игры на центральной площади города развесили свои флаги и баннеры. Вместе с россиянами они фотографировались, танцевали и водили хороводы. Перед матчем перуанцы устроили грандиозный проход к стадиону. Звуки их музыкальных инструментов и песен были слышны за несколько километров. Сборная Перу очень полюбилась местным болельщикам, и большинство россиян поддерживали именно южноамериканскую команду в матче с датчанами. В городе стала очень активно раскупаться атрибутика перуанской сборной. "В городе царила атмосфера праздника и латиноамериканского карнавала. Но, к счастью, все без эксцессов. Перуанцы оказались достаточно миролюбивыми и, я бы сказал, милыми гостями — не мусорили и вели себя достойно", - отметил на пресс-конференции заместитель председателя правительства - министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. Эстафету у перуанских болельщиков приняли их географические соседи из Колумбии. Колумбийская сборная провела свой стартовый матч на турнире 19 июня, потерпев поражение от японцев (1:2). Колумбийцы и перуанцы очень дружны и вместе пели одну и ту же песню на один мотив, лишь меняя слова "Перу" и "Колумбия". Во время матча между сборными Германии и Мексики все южноамериканские болельщики дружно поддерживали мексиканцев, которые победили со счетом 1:0. "Мы с другом специально взяли отпуск на месяц, чтобы путешествовать по России, посмотреть вашу большую страну. Могу сказать, что я в полном восторге от Саранска. Очень жаль, что здесь не будет проходить матчей плей-офф, я бы с удовольствием еще раз вернулся сюда. Может, как-нибудь в другой раз окажусь еще окажусь в Саранске - этот город останется в моем сердце надолго. Тут просто все очень круто - люди, болельщики, музыка, веселье. Я получаю огромное удовольствие от пребывания здесь", - рассказал колумбийский болельщик Хорхе. Саранск ждет приезда Роналду Главным событием чемпионата мира для Саранска должен стать приезд действующих чемпионов Европы - сборной Португалии во главе с одним из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Местных болельщиков и особенно болельщиц уже можно увидеть на улицах города в португальских цветах. Португальцы в Саранске проведут свой матч со сборной Ирана 25 июня. По информации на официальном сайте, билетов на эту игру в продаже уже нет.

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