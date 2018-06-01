историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
19 июня, 11:22
Почему сборная Египта — это не только Салах
Тренировка сборной Египта перед матчем с командой Уругвая на ЧМ-2018
© Донат Сорокин/ТАСС
Ближайшие матчи
19 июня, 15:00
Групповой этап
КолумбияЯпония
19 июня, 18:00
Групповой этап
ПольшаСенегал
19 июня, 21:00
Групповой этап
РоссияЕгипет
расписание всех игр
ТАСС представляет второго соперника сборной России по групповому этапу домашнего чемпионата мира — 2018

Практически весь информационный поток вокруг сборной Египта на чемпионате мира в России связан с именем Мохаммеда Салаха. Один из лучших игроков минувшего сезона в Европе из-за травмы пропустил первый матч на турнире, и все вокруг неустанно твердили, что египетская команда — это не только Салах. ТАСС рассказывает о ключевых игроках и занимательных историях из жизни игроков сборной Египта, с которой сборная России сыграет в своем втором матче на домашнем чемпионате мира.

Смотрите также
Салах тренируется со сборной Египта перед матчем ЧМ-2018 с командой РоссииКупер: опыт поражения от уругвайцев принесет пользу сборной Египта в игре с россиянамиЭль-Ненни: сборная Египта в матче ЧМ со сборной России настроена только на победуСборная России сыграет в красных футболках в матче ЧМ-2018 с командой Египта

Вратарь-ветеран идет на рекорд

Далеко не все игроки из нынешнего состава сборной Египта родились, когда вратарь Эссам Эль-Хадари в 1996 году дебютировал за национальную команду. В день матча в Санкт-Петербурге ему будет 45 лет, 5 месяцев и 4 дня. Эль-Хадари достаточно хоть на минуту появиться на поле, чтобы стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира. Действующий рекорд принадлежит колумбийскому голкиперу Фариду Мондрагону, который четыре года назад вышел на поле в Бразилии, когда ему было 43 года и 3 дня.

Авторитет Эль-Хадари связан не только с его возрастом. К примеру, один из лучших форвардов в истории Африки Дидье Дрогба называл его лучшим противником, с которым он когда-либо сталкивался.

Преемником Эль-Хадари является Мохаммед Эль-Шеннави, именно он защищал ворота египтян в первом матче чемпионата мира против уругвайцев (0:1) и был признан лучшим игроком той встречи. Эль-Шеннави 29 лет, но за сборную он не провел и десятка матчей.

Две скалы в центре обороны

Ключевой фигурой в обороне является 27-летний Ахмед Хегази, которого на родине называют "Египетским Нестой". Он выступает в середняке чемпионата Англии "Вест Бромвич Альбион" и является там незаменимой фигурой — в минувшем сезоне он сыграл во всех 38 матчах. Хегази в молодом возрасте уехал в итальянскую "Фиорентину", но две тяжелейшие травмы колена поставили крест на его карьере в Италии. Вернувшись на родину, в лучший клуб страны "Аль-Ахли", Хегази вышел на прежний уровень и привлек внимание "Вест Бромвича". Хегази — близкий друг Салаха, они любят устраивать переписки в комментариях в Instagram.

Мнение
Страсти по Салаху: сможет ли герой Египта приехать на ЧМ-2018

В роли бессменного партнера Хегази в центре обороны выступает Али Джабр. Вместе они образуют классическую пару высокорослых атлетов — оба по 194 см. Зимой Джабр перешел к своему товарищу в "Вест Бромвич", однако в Англии он пока так и не дебютировал, приехав на чемпионат мира с явной нехваткой игровой практики.

Пока Эль-Хадари остается в запасе, команду на поле с капитанской повязкой выводит крайний защитник Ахмед Фатхи. Универсал и трудяга, он готов сыграть на любой позиции в обороне и везде способен принести пользу. В 2012 году после трагедии на стадионе в Порт-Саиде (в результате давки и беспорядков на трибунах погибло по меньшей мере 73 человека) Фатхи в течение десяти дней навещал семьи ушедших из жизни болельщиков.

Полузащита из Английской премьер-лиги

За центр поля в сборной Египта отвечает Мохамед Эль-Нени. Его отец был тренером, и сыну порой даже приходилось спать с мячом, чтобы тоньше чувствовать игру. Прошли годы, и теперь в сборной Египта Эль-Нени — это именно тот игрок, который может отдать разрезающую передачу в расчете на скорость Салаха. В 21 год Эль-Нени переехал в Европу, подписав контракт с "Базелем". Швейцарский клуб стал для египтянина трамплином, и он в январе 2016 года перешел в английский "Арсенал". В лондонском клубе Эль-Нени выполняет функцию игрока ротации, проводя за сезон 15–20 матчей.

Многого ждут от восходящей звезды египетского футбола Рамадана Собхи, который к 21 году уже заслужил прозвище Рамадона. Воспитанник "Аль-Ахли", два года назад он перешел в английский "Сток Сити". Второй сезон Собхи в Англии получился неудачным. "Сток" вылетел по итогам сезона, но Собхи нашлось место в клубе премьер-лиги — незадолго до старта чемпионата мира он подписал контракт с "Хаддерсфилдом".

Смотрите также
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018

Собхи женат на сестре третьего вратаря сборной Шерифа Экрами, с которой он познакомился во время интервью.

Как видно, ведущие игроки сборной Египта достигли определенного уровня и выступают в Англии. У еще одного полузащитника все сложилось совершенно иначе, да и имя у него не арабское — Сэм Морси родился и вырос в Вулверхэмтоне в семье англичанки и египтянина. Он никогда не жил в Египте, не знает языка, но вырос на игре легенды египетского футбола Мохаммеда Абутрики. Это позволяет быть своим в сборной.

Трезеге и Электричество в атаке

В составе сборной Египта есть ряд игроков, которые предпочитают, чтобы их называли не по именам, а по прозвищам. Среди них два форварда.

Махмуд Хасан взял имя Трезеге в честь бывшего форварда итальянского "Ювентуса" и сборной Франции, чемпиона мира 1998 года и чемпиона Европы 2000 года. "У него совсем не такая прическа, как у меня, да и играет он на другой позиции. Но я обязательно спрошу у своего отца, бывал ли он когда-нибудь в Египте" — так отзывался о своем "тезке" настоящий Трезеге.

Махмуд Абдель-Монейм добавил к своему имени слово "Кахраба", что переводится как "Электричество". Дело в темпераменте футболиста, который проявляется как на поле, так и за его пределами.​

Олег Кошелев

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Сборная Испании прибыла в Казань на матч ЧМ-2018 с иранцами
19 июня, 12:44
Мама футболистов сборной России Миранчуков поддержала сыновей на домашнем чемпионате мира
19 июня, 12:34
Инфантино в среду встретится с главой Татарстана и посетит матч Испания - Иран
19 июня, 12:30
Иностранные болельщики интересуются в Ростове казачеством, Гагариным и Шолоховым
19 июня, 12:20
Фекир: футболистам сборной Франции стоит опасаться команды Перу в матче ЧМ
19 июня, 12:19
Футболист сборной Франции Варан: атмосфера на чемпионате мира в России очень хорошая
19 июня, 12:18
Дзюба: непередаваемые ощущения, когда вся Россия болеет за сборную
19 июня, 12:07
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White