ТАСС представляет второго соперника сборной России по групповому этапу домашнего чемпионата мира — 2018

Практически весь информационный поток вокруг сборной Египта на чемпионате мира в России связан с именем Мохаммеда Салаха. Один из лучших игроков минувшего сезона в Европе из-за травмы пропустил первый матч на турнире, и все вокруг неустанно твердили, что египетская команда — это не только Салах. ТАСС рассказывает о ключевых игроках и занимательных историях из жизни игроков сборной Египта, с которой сборная России сыграет в своем втором матче на домашнем чемпионате мира.

Вратарь-ветеран идет на рекорд Далеко не все игроки из нынешнего состава сборной Египта родились, когда вратарь Эссам Эль-Хадари в 1996 году дебютировал за национальную команду. В день матча в Санкт-Петербурге ему будет 45 лет, 5 месяцев и 4 дня. Эль-Хадари достаточно хоть на минуту появиться на поле, чтобы стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира. Действующий рекорд принадлежит колумбийскому голкиперу Фариду Мондрагону, который четыре года назад вышел на поле в Бразилии, когда ему было 43 года и 3 дня. Авторитет Эль-Хадари связан не только с его возрастом. К примеру, один из лучших форвардов в истории Африки Дидье Дрогба называл его лучшим противником, с которым он когда-либо сталкивался. Преемником Эль-Хадари является Мохаммед Эль-Шеннави, именно он защищал ворота египтян в первом матче чемпионата мира против уругвайцев (0:1) и был признан лучшим игроком той встречи. Эль-Шеннави 29 лет, но за сборную он не провел и десятка матчей. Две скалы в центре обороны Ключевой фигурой в обороне является 27-летний Ахмед Хегази, которого на родине называют "Египетским Нестой". Он выступает в середняке чемпионата Англии "Вест Бромвич Альбион" и является там незаменимой фигурой — в минувшем сезоне он сыграл во всех 38 матчах. Хегази в молодом возрасте уехал в итальянскую "Фиорентину", но две тяжелейшие травмы колена поставили крест на его карьере в Италии. Вернувшись на родину, в лучший клуб страны "Аль-Ахли", Хегази вышел на прежний уровень и привлек внимание "Вест Бромвича". Хегази — близкий друг Салаха, они любят устраивать переписки в комментариях в Instagram.

В роли бессменного партнера Хегази в центре обороны выступает Али Джабр. Вместе они образуют классическую пару высокорослых атлетов — оба по 194 см. Зимой Джабр перешел к своему товарищу в "Вест Бромвич", однако в Англии он пока так и не дебютировал, приехав на чемпионат мира с явной нехваткой игровой практики. Пока Эль-Хадари остается в запасе, команду на поле с капитанской повязкой выводит крайний защитник Ахмед Фатхи. Универсал и трудяга, он готов сыграть на любой позиции в обороне и везде способен принести пользу. В 2012 году после трагедии на стадионе в Порт-Саиде (в результате давки и беспорядков на трибунах погибло по меньшей мере 73 человека) Фатхи в течение десяти дней навещал семьи ушедших из жизни болельщиков. Полузащита из Английской премьер-лиги За центр поля в сборной Египта отвечает Мохамед Эль-Нени. Его отец был тренером, и сыну порой даже приходилось спать с мячом, чтобы тоньше чувствовать игру. Прошли годы, и теперь в сборной Египта Эль-Нени — это именно тот игрок, который может отдать разрезающую передачу в расчете на скорость Салаха. В 21 год Эль-Нени переехал в Европу, подписав контракт с "Базелем". Швейцарский клуб стал для египтянина трамплином, и он в январе 2016 года перешел в английский "Арсенал". В лондонском клубе Эль-Нени выполняет функцию игрока ротации, проводя за сезон 15–20 матчей. Многого ждут от восходящей звезды египетского футбола Рамадана Собхи, который к 21 году уже заслужил прозвище Рамадона. Воспитанник "Аль-Ахли", два года назад он перешел в английский "Сток Сити". Второй сезон Собхи в Англии получился неудачным. "Сток" вылетел по итогам сезона, но Собхи нашлось место в клубе премьер-лиги — незадолго до старта чемпионата мира он подписал контракт с "Хаддерсфилдом".

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