Атмосфера ЧМ-2018 напомнила Татьяне Тарасовой Олимпиаду-1980

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Атмосфера, царящая в Москве во время чемпионата мира по футболу, напомнила известному российскому тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой Олимпийские игры 1980 года и Фестиваль молодежи и студентов 1985 года. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.
"Являюсь ли я футбольным болельщиком? Скорее нет, но я болею за весь этот чемпионат, ведь это большой праздник и большое счастье - к нам приехали тысячи людей, у нас все было готово, все в срок. Я была в ГУМе, там настоящее столпотворение, стоят очереди за мороженым - одно едят, другое держат", - рассказала Тарасова.
"Мы умеем радоваться, мы любим праздники. Москва - красавица, вся Манежная площадь заполнена людьми с флагами разных стран, кто-то поет. Все это прекрасное братание напоминает московские Олимпиаду и Фестиваль молодежи и студентов. И я уверена - когда этот чемпионат закончится, все будут плакать как тогда в 1980 году, когда в воздух улетал олимпийский мишка", - сказала Тарасова.
Говоря о предстоящем матче россиян с командой Египта, Тарасова отметила: "У этой команды есть тренер, который их настраивает на игру, да они и так понимают, что за них все болеют. Я могу сказать только одно - получайте удовольствие, выкладывайтесь, ведь каждый человек когда-то может сделать больше того, что может. Старайтесь и получите от этого удовольствие".
Матч группового этапа между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск.