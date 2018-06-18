Атмосфера ЧМ-2018 напомнила Татьяне Тарасовой Олимпиаду-1980

Известный тренер уверена, что в конце турнира все будут плакать как в 1980 году, когда в воздух улетал олимпийский мишка

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Атмосфера, царящая в Москве во время чемпионата мира по футболу, напомнила известному российскому тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой Олимпийские игры 1980 года и Фестиваль молодежи и студентов 1985 года. Об этом Тарасова рассказала ТАСС. "Являюсь ли я футбольным болельщиком? Скорее нет, но я болею за весь этот чемпионат, ведь это большой праздник и большое счастье - к нам приехали тысячи людей, у нас все было готово, все в срок. Я была в ГУМе, там настоящее столпотворение, стоят очереди за мороженым - одно едят, другое держат", - рассказала Тарасова.