Они смогли проверить доступную среду в городах-организаторах турнира уже во время тестовых матчей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Подготовка к ЧМ позволила регионам сделать городские пространства доступнее для маломобильных граждан. Вновь построенные стадионы, на которых проходят матчи чемпионата мира, оборудовали с учетом замечаний болельщиков с ограниченными возможностями, рассказали ТАСС представители общественных организаций и сами болельщики.

Впечатления болельщиков

Чемпионат мира по футболу в России будет полностью безбарьерным, ранее сообщал оргкомитет "Россия-2018". Это означает, в том числе, что все стадионы, согласно требованиям ФИФА, доступны для маломобильных граждан. Билеты на матчи в городах, принимающих ЧМ, могли купить болельщики в инвалидных колясках, слабовидящие, люди с избыточным весом, а также с временными ограничениями по движению. Некоторые из них уже успели оценить, насколько готова инфраструктура объектов.

Единственный в России дипломированный гид-колясочник Светлана Нигматуллина организовала поездку в Калининград для 13 инвалидов-колясочников из Оренбурга, Омска, Петрозаводска и других регионов. Группа побывала на первом матче ЧМ-2018 на "Стадионе Калининград" между сборными Нигерии и Хорватии 16 июня. "По работе волонтеров на стадионе было видно, что их подготовили, работали лифты, в целом все было хорошо", - рассказала ТАСС Нигматуллина.

Как сообщил ТАСС болельщик Вячеслав Немыкин, который вместе с братом Евгением, вынужденным передвигаться на инвалидной коляске, посетил уже два матча чемпионата мира по футболу, на стадионе в Ростове создали все условия для маломобильных групп населения.

"Очень рады, что ФИФА создала все условия, чтобы люди всех категорий и всех возможностей могли посетить матч. Выделили парковочные места, специальные категории билетов, места, до которых удобно добраться. Если есть проблема подняться - есть лифты, помогают волонтеры", - сказал Вячеслав.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в фан-зоне в Самаре оборудовали специальную трибуну, которая может принять 53 инвалида-колясочника и еще 50 других маломобильных болельщиков. В числе тех, кто испытал ее инфраструктуру, был Борис Белич из Сербии. "Самара - прекрасный город, люди очень гостеприимные. Никаких неудобств при передвижении ни в городе, ни в фан-зоне я не испытывал", - сказал Белич.

Пожелания к стадионам

Создание доступной среды для болельщиков на стадионах велось с учетом мнения маломобильных болельщиков, которые смогли проверить ее готовность уже во время тестовых матчей. Как сообщил журналистам руководитель самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница" Евгений Печерских, внутри "Самара Арены" никаких проблем с доступностью нет, и после первого тестового матча все зрители на инвалидных колясках остались в восторге от нового стадиона. "Первое впечатление - очень здорово! Здесь абсолютно все доступно, поле видно как на ладони", - отметил Печерских.

По словам председателя нижегородской общественной организации культурной, социально-трудовой реабилитации инвалидов-опорников и колясочников "Инватур" Андрея Буланова, члены организации сделали несколько замечаний по итогам тестовых матчей, и их учли.

"Были замечания с нашей стороны: в первый раз была минимальная доступность, а после третьего (тестового матча) мы дали положительную оценку. Проверялось все - и как доехать до стадиона, и как добраться до трибуны. Очень удобные места для колясочников, туалеты, предоставлялись электрокары, чтобы добраться от остановок общественного транспорта до стадиона "Нижний Новгород", а также чтобы передвигаться внутри стадиона", - рассказал ТАСС Буланов.

По его словам, еще есть отдельные вопросы по доступности стадиона, например, некоторые пандусы не очень удобны. "Но к нам прислушиваются и постепенно устраняют недостатки", - добавил он.

Руководитель общественной организации добровольческого движения "Дорогами добра" Валерий Басай сообщил ТАСС, что инфраструктура Екатеринбурга полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

"На тестовые матчи мы привозили группу детей-инвалидов одного из интернатов города. Было хорошо выстроено взаимодействие: был организатор, который руководит службой волонтеров, нас сразу встретили, сделали пропуск на машину, подошел человек, проводил сразу на стадион. После этого с нами связались и уточнили, есть ли у нас какие-либо замечания", - пояснил ТАСС Басай.

Доступный транспорт

Кроме стадионов в регионах, принимающих ЧМ, для маломобильных граждан сделали доступным транспорт, а также территорию вокруг стадионов. В Самаре на время чемпионата создали пункты транспортной помощи маломобильным гражданам. Кроме того, с 13 июня по 16 июля в городе работает многоканальный справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам.

В Татарстане маломобильные болельщики могут воспользоваться электрокарами, чтобы добраться до "Казань Арены". По словам министра по делам молодежи и спорта Татарстана Владимира Леонова, доставка возможна по предварительным заявкам. "Мы в этот раз на последней миле установили несколько зон отдыха - это лавочки, скамейки, на тот случай, если взрослым или пожилым людям нужно будет передохнуть", - сказал ТАСС Леонов.

В Саранске специально перед ЧМ власти города закупили 50 новых автобусов МАЗ и 30 троллейбусов с низкими полами для удобства маломобильных граждан. Автобусы в дни чемпионата работают в качестве шаттлов, ранее сообщил ТАСС мэр города Петр Тултаев.

Комфортные пляжи и оборудованные мосты

В Самаре для маломобильных болельщиков оборудовали специальные пляжи. "Мы постарались максимально приспособить общественные пространства города для граждан с ограниченными возможностями: для их удобства созданы пункты транспортной помощи для доставки на стадион и площадку фан-феста. На набережной Волги оборудовано два доступных для них пляжа со специальными деревянными настилами, раздевалками и волонтерами-помощниками", - сообщила ТАСС глава Самары Елена Лапушкина.

Доступность городских пространств в Сочи оценили болельщики Николай Счастливий и его жена Елена, которые приехали из крымского города Саки, чтобы посмотреть матч между сборными Бельгии и Панамы и несколько дней отдохнуть. То, что Николай передвигается в инвалидной коляске, не мешает супругам путешествовать по России и изучать новые города.

"Здесь, в Олимпийском парке, удобно, в Красной Поляне (курорт Сочи в горах) - не настолько. Там иногда бывает не продумано: пандус перед бордюром или летнее кафе неудачно поставили. А в Адлере (в приморской зоне, где расположен Олимпийский парк и стадион "Фишт", принимающий матчи чемпионата) уже много что сделано для инвалидов, мы уже даже на пляж сходили - там есть пандус, удобно спускаться", - рассказал Николай.

У людей с ограниченными возможностями не будет проблем с передвижением по историческому центра Петербурга, считает советник при комитете по развитию транспортной инфраструктуры города из Общественной инспекции по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Санкт-Петербурга Павел Запорожец. По его словам, в городе достаточно ровный асфальт, удобные съезды и тротуары для того, чтобы люди могли передвигаться на инвалидном кресле.

Первый заместитель директора предприятия "Мостотрест" Андрей Кочин, которое занимается обслуживанием мостов Петербурга, отметил, что часть петербургских мостов также приспособлена для передвижения людей с ограниченными возможностями. Однако, по его словам, сделать это удалось не со всеми переправами - основным камнем преткновения при оборудовании мостов пандусами и другими средствами является то, что в большинстве своем они являются памятниками архитектуры.

"Если мост - памятник, то пандус установить на него можно, однако меняется внешний облик объекта и при согласовании таких работ комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города говорит однозначное "нет", - пояснил он.