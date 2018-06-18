Маркес: футболисты сборной Мексики чувствовали себя в "Лужниках" как дома

39-летний защитник сборной Мексики отметил важную роль поддержки трибун в победе над командой Германии в первом матче чемпионата мира

ТАСС, 19 июня. Футболистам сборной Мексики было очень комфортно играть первый матч чемпионата мира - 2018 на стадионе "Лужники" в Москве, важную роль в победе над немецкой командой сыграла поддержка трибун. Такое мнение высказал защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес, который принимает участие в пятом подряд чемпионате мира, слова футболиста приводит "Газета.Ru".

В воскресенье в матче группового этапа сборная Мексики победила действующих чемпионов мира со счетом 1:0. Встреча группы F, которую посетили 78 011 человек, прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Немалую роль в победе над Германией сыграла поддержка болельщиков - в "Лужниках" мы чувствовали себя как дома. И, конечно, важно то, что мы довольно хорошо изучили нашего соперника. Главный тренер проделал тщательную работу, а мы справились с тем, чтобы воплотить все это на поле. Было важно так построить нашу игру, чтобы не только успешно защищаться, но и постоянно наносить ущерб обороне соперника, что у нас получилось, победить действующего чемпиона мира - нелегкая задача", - сказал 39-летний Маркес.