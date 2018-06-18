Футболист сборной Германии Боатенг отметил прекрасную организацию базы ЧМ в Ватутинках

Сборная Германии во время чемпионата мира проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируется на поле спортивной базы ЦСКА

ТАСС, 19 июня. Защитник сборной Германии по футболу Жером Боатенг считает, что на базе в Ватутинках все прекрасно организовано, чтобы готовиться к матчам мирового первенства. Слова чемпиона мира по футболу приводит "Газета.Ru".

Сборная Германии проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируется на поле спортивной базы ЦСКА. В матче первого тура группового этапа действующие чемпионы мира проиграли мексиканцам со счетом 0:1.

"Там [в Ватутинках] все прекрасно организовано, так что мы чувствуем себя хорошо. В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами. Жаль, что в первом матче здесь нам немного не повезло, мы проиграли Мексике, но мы уже ждем следующей игры группового этапа", - сказал игрок.

В матче второго тура немцы сыграют с командой Швеции в Сочи, игра пройдет 23 июня. В заключительной игре группового этапа сборная Германии встретится с командой Южной Кореи в Казани (27 июня).