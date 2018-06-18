Пол Маккартни назвал победу сборной Англии над Тунисом подарком к своему дню рождения

Англичане победили тунисцев со счетом 2:1

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Пол Маккартни поблагодарил футбольную сборную Англии за победу над сборной Туниса со счетом 2:1 в матче группового турнира чемпионата мира по футболу. Прошедший в Волгограде 18 июня матч совпал с 76-летием музыканта.

"Спасибо, Англия, за подарок к моему дню рождения! Мне это понравилось", - написал Маккартни в Instagram.

Сборная Англии переиграла команду Туниса в стартовом матче на чемпионате мира. Встреча группы G завершилась со счетом 2:1, дубль оформил капитан английской команды Гарри Кейн, который был признан лучшим игроком встречи. На "Волгоград-Арене" был установлен рекорд посещаемости - встречу Англии и Туниса посетили 41064 зрителя.