СМИ: бразильские бары и рестораны получат дополнительные $67,5 млн за счет ЧМ-2018

Почти половина этой суммы - 48,6% - приходится на два крупнейших города Бразилии - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июня. /ТАСС/. Владельцы баров и ресторанов, расположенных в Бразилии, могут рассчитывать на дополнительную прибыль в размере 252 млн реалов ($67,5 млн) благодаря чемпионату мира по футболу. Такой прогноз распространил в понедельник телеканал Globo со ссылкой на Национальную конфедерацию торговли (CNC) крупнейшей южноамериканской страны.

Почти половина этой суммы - 48,6% - приходится на два крупнейших города Бразилии - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Во время чемпионата мира, который проходил в 2014 году, прибыль заведений общепита увеличилась на 399 млн реалов (107 млн долларов). Однако нынешнее падение доходов объяснимо - именно Бразилия принимала предыдущее мировое первенство, в связи с чем в южноамериканскую республику съехались тысячи болельщиков.

"В условиях, когда страна все еще пытается восстановиться после недавнего экономического кризиса, учреждения общественного питания не могут рассчитывать на столь же значительный поток внутреннего и международного туризма, который имели место четыре года назад, когда Бразилия принимала чемпионат", - так прокомментировал полученные данные представитель CNC Фабиу Бентес.

По традиции многие бразильцы смотрят матчи чемпионата мира в барах и ресторанах, либо собирают гостей у себя дома. Причем и во втором случае еду нередко заказывают в заведениях общепита, расположенных по соседству.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира встречается с командами Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.