Англичане отбивались от мошкары

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пятый игровой день чемпионата мира по футболу в России не поддержал тенденцию прошедших - обошлось без сюрпризов, явные фавориты одержали победы. Зато околофутбольных новостей хватило.
Болельщики и эксперты начали день с обсуждения неудачного старта записных фаворитов. Бразильцы не смогли сломить сопротивление швейцарцев (1:1), аргентинцы - исландцев (1:1), а действующие чемпионы мира, немцы, и вовсе уступили мексиканцам (0:1). Французы смогли добиться победы над австралийцами (2:1), но сами остались недовольны показанной игрой. В понедельник фавориты матчей ошибок не допустили. Шведы обыграли южнокорейцев (1:0), бельгийцы разгромили панамцев (3:0), а англичане дожали тунисцев (2:1).
Игровой день начался в Нижнем Новгороде, который принял первый матч на турнире - в матче группы F встретились сборные Швеции и Южной Кореи. Футбольное настроение Нижнему Новгороду подарили шведы, прокатившиеся организованной желтой волной по улицам города к стадиону. "Ощущение, что Нижний Новгород сегодня стал шведским городом, настолько много шведских болельщиков, половина стадиона в желтом цвете, постоянные крики поддержки. Южнокорейцы тоже не отставали и поддерживали свою команду, здорово, что праздник футбола наконец-то пришел в наш город", - не стал скрывать восторга врио губернатора области Глеб Никитин.
В итоге был установлен новый рекорд посещаемости арены - 42 300 зрителей. Предыдущее достижение - 42 100 человек - было зафиксировано 6 мая, в день торжественного открытия стадиона, который вмещает 45 тыс. зрителей.
Шведские болельщики отчасти должны быть благодарны российскому клубу "Краснодар": полузащитник краснодарцев Виктор Классон заработал пенальти, который на 65-й минуте реализовал защитник Андреас Гранквист, покинувший клуб по окончании сезона, проведя в нем пять лет. Для назначения 11-метрового судья воспользовался помощью видеоассистента арбитров (VAR). В целом скандинавы превзошли южнокорейцев по игре, смогли нейтрализовать лидера соперников, нападающего английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, и заслуженно одержали победу; лучшим игроком матча был признан Гранквист. На носилках поле покинул защитник южнокорейцев Пак Чу Хо - у него подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра.
По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино дал очень высокую оценку готовности к турниру как города, так и стадиона.
В 18:00 мск началась борьба в группе G - в Сочи на стадионе "Фишт" при стечение 43 257 человек встретились сборные Бельгии и Панамы. Бельгийцы поквитались за всех фаворитов турнира и не оставили сопернику шансов - голами отметились Дрис Мертенс (47-я минута) и Ромелу Лукаку (69, 75). Впрочем, панамцы разгромом не разочарованы, ведь провели первый в истории матч на мировых первенствах. "Думаю, что наши ребята в любом случае очень счастливы, вся наша страна радуется этому хорошему опыту, все сложилось не так плохо", - сказал после встречи главный тренер панамцев Эрнан Гомес.
Сборная Бельгии и Лукаку в очередной раз доказали, что не зря занимают третье место в рейтинге ФИФА и являются одними из фаворитов турнира. Команда Роберто Мартинеса не проигрывает уже 20 матчей, с сентября 2016 года, а форвард "Манчестер Юнайтед" отметился 15-м голом в 10 последних встречах за сборную. Габаритный форвард был признан лучшим игроком встречи. Почти весь матч за бельгийцев провел бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.
Закрыл игровой день матч сборных Англии и Панамы в Волгограде, который также впервые принял матч турнира и установил рекорд посещаемости - 41 064 зрителя. Главными действующими лицами стали всегда веселые и шумные английские болельщики, которые, впрочем, не доставили проблем местным правоохранительным органам. Тунисцы перед встречей прошли парадом по городу, правда, участвовали в нем 250-300 человек, а двигалась толпа в сторону стадиона по широкому тротуару.
Незадолго до матча заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл, глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк, английские и российские болельщики возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в связи с 75-й годовщиной Сталинградской битвы. "Невозможно даже представить, сколько жизней унесла война и сколько людей погибло в Сталинграде, - напомнила Сколл. - Сейчас Волгоград заслуженно удостоен звания одного из городов, который принимает матчи чемпионата мира и гостей со всей планеты".
Главной же темой для обсуждения стали мошки, на которых начали жаловаться гости города. Власти объяснили, что мошкара - привычное дело для города летом, обработали стадион, однако футболистам все равно пришлось пользоваться защитными спреями, а на телевизионной картинке было отчетливо видно, как во время пауз они отгоняли от себя назойливых насекомых. Одна из немецких корреспонденток вышла в прямой эфир в москитной сетке. "Мошкара доставила проблемы, но не повлияла на ход матча", - констатировал после встречи капитан тунисцев Вахби Хазри.
Что касается игры, победу англичанам принес дубль главного бомбардира команды Гарри Кейна, который стал третьим на турнире после свершений Лукаку и россиянина Дениса Черышева. Панамцы смогли сравнять счет на 33-й минуте с пенальти, назначенного за нелепые действия в своей штрафной Кайла Уокера - защитник ударил локтем набегавшего на мяч соперника. В целом англичане доминировали и могли забить намного больше (17 ударов по воротам). Травму получил вратарь тунисцев Муэз Ассен, голкипер покидал поле в слезах.
Неожиданную потерю в понедельник понесла сборная Хорватии - нападающий Никола Калинич отчислен из команды из-за отказа выходить на замену в матче с нигерийцами в субботу. В понедельник главный тренер команды Златко Далич сообщил, что форвард трижды сослался на проблемы со спиной. "Я посчитал, что если он несколько раз отказывается играть, то не готов к выступлению за сборную", - объяснил тренер.
Было открыто первое дисциплинарное дело на турнире. Международной федерации футбола (ФИФА) не понравилось поведение мексиканских болельщиков на матче с командой Германии в воскресенье - они распевали кричалки гомофобного содержания.
Неприятный момент вечером пережил соперник россиян по группе А, сборная Саудовской Аравии. На самолете, на котором команда летела в Ростов-на-Дону на матч с уругвайцами, произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, по предварительной информации, из-за попадания в него птицы. Посадка лайнера произошла на двух оставшихся двигателях, но прошла штатно, Федерация футбола Саудовской Аравии назвала случившееся небольшим инцидентом. Правда, к этому времени некоторые СМИ успели распространить информацию, что двигатель во время полета загорелся.
В Казани исправляют недочеты первого матча, в котором сыграли 16 июня сборные Франции и Австралии. Мэр города Ильсур Метшин сообщил, что организаторы прогадали с выбором способа разгрузки стадиона после встречи и сейчас меняют приоритеты для следующей, которая пройдет в столице Татарстана 20 июня - встретятся сборные Ирана и Испании. Три швейцарца потеряли паспорта в Ростове-на-Дону, где их команда играла в воскресенье с бразильцами, но уже в понедельник им выдали новые документы во временном консульстве страны. В Екатеринбурге десять болельщиков сборной Египта одновременно побрились наголо, чтобы принести удачу команде, которая уступила в стартовом матче на турнире уругвайцам.
В Москве объединение из 20 российских дизайнеров "Открывая Россию" представило коллекцию спортивной одежды. "У нас сейчас есть замечательная возможность использовать чемпионат мира как драйвер для наших российских дизайнеров", - напомнила посол турнира Виктория Лопырева. Добрался до столицы португальский болельщик Элдер Батиста, который ехал в Россию на велосипеде. Его путешествие началось 6 мая, за 44 дня он преодолел 4640 км пути и посетил восемь стран: Португалию, Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву, Латвию и Россию.
Во вторник состоятся три матча. В рамках группы H колумбийцы сыграют с японцами в Саранске (15:00 мск), а поляки - с сенегальцами на московском стадионе "Спартак" (18:00). В 21:00 в Санкт-Петербурге стартует второй тур группового этапа - россияне померятся силами с египтянами.