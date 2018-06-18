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19 июня, 01:40
Сборная Англии обыграла команду Туниса в Волгограде при рекордной посещаемости
Футболисты сборной Англии
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Фантастическая игра капитана Гарри Кейна является главной причиной победы англичан

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Англии переиграла команду Туниса в стартовом матче на чемпионате мира в Волгограде. Встреча группы G завершилась со счетом 2:1, дублем отметился капитан английской команды Гарри Кейн и был признан лучшим игроком встречи.

Подопечные Гарета Саутгейта большую часть матча провели в атакующих действиях, создав большое количество моментов у ворот тунисской команды. Счет в самом начале матча открыл Кейн, успев первым на добивание. Сборная Туниса сравняла счет после того, как Кайл Уокер ударил локтем в голову игрока соперника. Итог матча же подвел все тот же Кейн, который на первой добавленной ко второму тайму минуте головой переправил мяч в ворота соперника после углового.

Во время матча на "Волгоград-Арене" зрители часто скандировали: "Россия! Россия!". Кроме того, на матче Тунис - Англия был установлен рекорд посещаемости - встречу посетило 41064 зрителя.

Мошки не мешали

Понедельник запомнился не только первым матчем чемпионата мира в Волгограде, но и первой серьезной проблемой для болельщиков в виде мошек. С самого утра гости города жаловались на больше количество насекомых, а местные власти отреагировали на происходящее разрешением болельщикам пользоваться средствами от насекомых в фан- зоне. Футболисты же тоже спасались от мошек как могли.

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"Мы знали, что будет много мошкары, нас предупреждали об этом. Поэтому мы нанесли большое количество спрея, было важно, чтобы насекомые к нам даже не подлетали", - сказал журналистам Гарри Кейн.

Главные тренеры команд Гарет Саутгейт и Набиль Маалул отметили, что не заметили мошкары.

Как сообщили ТАСС в городской администрации, территория "Волгоград-Арены", а также фан-зона были обработаны репеллентами от насекомых. Также в администрации отметили, что количество насекомых достаточно низкое и не мешает проведению всех запланированных мероприятий во время чемпионата мира.

Кейн сделал игру

Фантастическая игра Кейна является главной причиной победы сборной Англии над командой Туниса. "Он играл фантастически, лишний раз говорить о том, что он делал на поле, не стоит. Мы столкнулись с серьезным соперником, правда, нам удавалось защищаться на протяжении 30-40 минут", - сказал главный тренер тунисской команды Маалул.

Его визави - Гарет Саутгейт - заметил, что был бы доволен даже ничьей. "Я был бы доволен и ничьей, но такой результат не поняли бы у нас на родине. Хотя, мы сегодня хорошо проявили себя, создали много моментов. Мы смогли перетерпеть несправедливость в нашу сторону, судьба наградила нас голом", - сказал Саутгейт.

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При этом Саутгейт и Кейн отметили, что решение судьи о назначении пенальти в ворота сборной Англии было несправедливым.

Болельщики сборной Туниса выиграли неофициальное соревнование у своих коллег из Великобритании. Задолго до матча тунисские гости прошли парадом от центра города до стадиона в количестве нескольких сотен человек. При этом, они распевали национальные песни, били в барабаны и устроили своеобразный карнавал на улицах города. Англичане же прибывали на матч разрозненно, не было общности болельщиков.

Поклонники же сборной Туниса были повсюду, по всему периметру арены, яро поддерживая свою команду. Удивительно, но именно их сектор окружили стюарды, в то время, как английских болельщиков никто специально не охранял и не стерег.

Во всем мире привыкли к тому, что болельщики из Англии ассоциируются с хулиганами. Кроме того, в Россию не пустили более 1300 человек, которых правоохранительные органы Великобритании заблокировали внутри страны без права выезда. Поэтому в Россию приехали люди, активное фанатское прошлое которых далеко позади. Именно поэтому в Волгограде до и во время матча не было никаких происшествий, связанных с иностранными болельщиками.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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