Фантастическая игра капитана Гарри Кейна является главной причиной победы англичан

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Англии переиграла команду Туниса в стартовом матче на чемпионате мира в Волгограде. Встреча группы G завершилась со счетом 2:1, дублем отметился капитан английской команды Гарри Кейн и был признан лучшим игроком встречи. Подопечные Гарета Саутгейта большую часть матча провели в атакующих действиях, создав большое количество моментов у ворот тунисской команды. Счет в самом начале матча открыл Кейн, успев первым на добивание. Сборная Туниса сравняла счет после того, как Кайл Уокер ударил локтем в голову игрока соперника. Итог матча же подвел все тот же Кейн, который на первой добавленной ко второму тайму минуте головой переправил мяч в ворота соперника после углового. Во время матча на "Волгоград-Арене" зрители часто скандировали: "Россия! Россия!". Кроме того, на матче Тунис - Англия был установлен рекорд посещаемости - встречу посетило 41064 зрителя. Мошки не мешали Понедельник запомнился не только первым матчем чемпионата мира в Волгограде, но и первой серьезной проблемой для болельщиков в виде мошек. С самого утра гости города жаловались на больше количество насекомых, а местные власти отреагировали на происходящее разрешением болельщикам пользоваться средствами от насекомых в фан- зоне. Футболисты же тоже спасались от мошек как могли.

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"Мы знали, что будет много мошкары, нас предупреждали об этом. Поэтому мы нанесли большое количество спрея, было важно, чтобы насекомые к нам даже не подлетали", - сказал журналистам Гарри Кейн. Главные тренеры команд Гарет Саутгейт и Набиль Маалул отметили, что не заметили мошкары. Как сообщили ТАСС в городской администрации, территория "Волгоград-Арены", а также фан-зона были обработаны репеллентами от насекомых. Также в администрации отметили, что количество насекомых достаточно низкое и не мешает проведению всех запланированных мероприятий во время чемпионата мира. Кейн сделал игру Фантастическая игра Кейна является главной причиной победы сборной Англии над командой Туниса. "Он играл фантастически, лишний раз говорить о том, что он делал на поле, не стоит. Мы столкнулись с серьезным соперником, правда, нам удавалось защищаться на протяжении 30-40 минут", - сказал главный тренер тунисской команды Маалул. Его визави - Гарет Саутгейт - заметил, что был бы доволен даже ничьей. "Я был бы доволен и ничьей, но такой результат не поняли бы у нас на родине. Хотя, мы сегодня хорошо проявили себя, создали много моментов. Мы смогли перетерпеть несправедливость в нашу сторону, судьба наградила нас голом", - сказал Саутгейт.

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