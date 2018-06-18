Без эксцессов

Самый большой наплыв фанатов в желтой форме пришелся на Большую Покровскую, она недавно получила звание лучшей торговой улицы России

Самый большой наплыв фанатов в желтой форме пришелся на Большую Покровскую, она недавно получила звание лучшей торговой улицы России - здесь находятся 244 точки торговли и общественного питания. Однако свободных столиков уже не найти, поэтому сторонним наблюдателям "тусовки" ничего не остается как размещаться на лавочках и утолять голод шаурмой или фаст-фудом.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Швеции шумно празднуют победу своей команды в матче чемпионата мира по футболу с южнокорейцами (1:0), который завершился в понедельник на стадионе "Нижний Новгород". Они поют песни, перекидываются друг с другом футбольными речевками, фотографируются с прохожими и обсуждают в барах и уличных ресторанчиках все детали прошедшей встречи.

Шведские фанаты говорят, что им нравится в городе все, но самое главное - его жители, некоторые уже влюбились и даже хотят остаться. "Я люблю вашу страну, мне нравятся открытые люди, которые здесь живут, мы, шведы, такие же открытые. Вчера я обнял, наверное, дюжину россиян, только полиции много и вид у них грозный. А девушки - чудо, им очень идет красная помада", - сказал шведский болельщик Боссе Нордин.

"Я даже согласен переехать сюда, почему бы и нет? - встревает в беседу стоящий рядом фанат со шведским флагом поверх одежды. - Здесь просто прекрасно, буду всем рассказывать об этих прекрасных днях, которые я провел в Нижнем Новгороде. И если все-таки не решусь переехать, то погостить точно приеду".

Шведские болельщики останавливаются около импровизированных сцен или тех мест, где свои таланты демонстрируют уличные актеры, дрессировщики собак, экспресс- художники, музыканты. Они подпевают, одобрительно аплодируют, а некоторые не скупятся и денежно вознаграждают артистов, наибольшее внимание болельщиков приковали музыканты напротив драматического театра, которые исполняли хиты российских рок-групп. "Я не понимаю, о чем они поют, кажется, какие-то грустные песни. Но все равно приятно посидеть в кафе после отличной игры и послушать живую музыку, спасибо ребятам", - оценил труд артистов болельщик Ирьян Борг.

Большинство шведских болельщиков хотят праздновать до рассвета, а затем собираться в дорогу. В следующих матчах их команда сыграет с немцами (23 июня в Сочи) и мексиканцами (27 июня в Екатеринбурге).

Без эксцессов

Гуляния шведских фанатов проходят без каких-либо происшествий или эксцессов. "Все проходит в рамках того, как должно проходить празднование", - заверил ТАСС глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.