Без эксцессов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Швеции шумно празднуют победу своей команды в матче чемпионата мира по футболу с южнокорейцами (1:0), который завершился в понедельник на стадионе "Нижний Новгород". Они поют песни, перекидываются друг с другом футбольными речевками, фотографируются с прохожими и обсуждают в барах и уличных ресторанчиках все детали прошедшей встречи.
Самый большой наплыв фанатов в желтой форме пришелся на Большую Покровскую, она недавно получила звание лучшей торговой улицы России - здесь находятся 244 точки торговли и общественного питания. Однако свободных столиков уже не найти, поэтому сторонним наблюдателям "тусовки" ничего не остается как размещаться на лавочках и утолять голод шаурмой или фаст-фудом.
Шведские фанаты говорят, что им нравится в городе все, но самое главное - его жители, некоторые уже влюбились и даже хотят остаться. "Я люблю вашу страну, мне нравятся открытые люди, которые здесь живут, мы, шведы, такие же открытые. Вчера я обнял, наверное, дюжину россиян, только полиции много и вид у них грозный. А девушки - чудо, им очень идет красная помада", - сказал шведский болельщик Боссе Нордин.
"Я даже согласен переехать сюда, почему бы и нет? - встревает в беседу стоящий рядом фанат со шведским флагом поверх одежды. - Здесь просто прекрасно, буду всем рассказывать об этих прекрасных днях, которые я провел в Нижнем Новгороде. И если все-таки не решусь переехать, то погостить точно приеду".
Шведские болельщики останавливаются около импровизированных сцен или тех мест, где свои таланты демонстрируют уличные актеры, дрессировщики собак, экспресс- художники, музыканты. Они подпевают, одобрительно аплодируют, а некоторые не скупятся и денежно вознаграждают артистов, наибольшее внимание болельщиков приковали музыканты напротив драматического театра, которые исполняли хиты российских рок-групп. "Я не понимаю, о чем они поют, кажется, какие-то грустные песни. Но все равно приятно посидеть в кафе после отличной игры и послушать живую музыку, спасибо ребятам", - оценил труд артистов болельщик Ирьян Борг.
Большинство шведских болельщиков хотят праздновать до рассвета, а затем собираться в дорогу. В следующих матчах их команда сыграет с немцами (23 июня в Сочи) и мексиканцами (27 июня в Екатеринбурге).
Гуляния шведских фанатов проходят без каких-либо происшествий или эксцессов. "Все проходит в рамках того, как должно проходить празднование", - заверил ТАСС глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
К чемпионату мира в Нижегородской области создана туристическая полиция, по данным пресс-службы областного управления МВД, это полицейская группа из сотрудников, которые на высоком уровне владеют английским языком. Сотрудников туристической полиции легко узнать по специальной повязке на левой руке, они патрулируют места массового пребывания зарубежных болельщиков: центральные улицы города - Большую Покровскую, Ильинскую, площадь Минина и площадь Горького. Их можно встретить рядом с фан- зоной, в Нижегородском кремле, а также на территории, прилегающей к стадиону "Нижний Новгород". Также улицы патрулировала конная полиция.
Сотрудники ресторанов, баров и магазинов признают, что шведские фанаты хоть и празднуют шумно, но всегда вежливы и оставляют хорошие чаевые. "Проблем с общением ни у кого не возникает - используется простой набор универсальных паттернов на английском языке. О том, чтобы задействовать полицию, мы даже не задумываемся", - сказала официантка одной из закусочных на Большой Покровской.
Вслед за матчем Швеция - Южная Корея Нижний Новгород примет матчи Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игру 1/8 финала и четвертьфинал.
Чемпионат мира, который проходит в 11 городах России, завершится 15 июля.