Капитан сборной Туниса отметил поддержку российских болельщиков в матче против англичан

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Туниса по футболу Вахиб Хазри отметил исключительную поддержку его команды со стороны российских болельщиков в матче группового этапа чемпионата мира против команды Англии. Об этом он сообщил журналистам после матча.
Матч группы G чемпионата мира между командами Туниса и Англии состоялся в Волгограде 18 июня. Сборная Англии победила со счетом 2:1, оба мяча в составе англичан забил Гарри Кейн. На матче присутствовало 41 064 зрителя.
"Сегодня была исключительная поддержка русских во время матча, но мы, к сожалению, потеряли ритм. В следующем матче против сборной Бельгии (23 июня в Москве - прим. ТАСС) нам будет тяжело, потому что они - феноменальные игроки. Но для нас главное - не терять ритм", - сказал Хазри.
"Мошка доставила проблемы во время матча, но не сильно",- добавил футболист.
Сборная Англии в матче второго тура сыграет с командой Панамы 24 июня в Нижнем Новгороде.