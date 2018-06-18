Капитан сборной Туниса отметил поддержку российских болельщиков в матче против англичан

На матче группового турнира между сборными Англии и Туниса в Волгограде присутствовало 41 064 зрителя

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Туниса по футболу Вахиб Хазри отметил исключительную поддержку его команды со стороны российских болельщиков в матче группового этапа чемпионата мира против команды Англии. Об этом он сообщил журналистам после матча. Матч группы G чемпионата мира между командами Туниса и Англии состоялся в Волгограде 18 июня. Сборная Англии победила со счетом 2:1, оба мяча в составе англичан забил Гарри Кейн. На матче присутствовало 41 064 зрителя.

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