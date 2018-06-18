Исторический момент для страны

Встреча на сочинском стадионе "Фишт" завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Бельгии

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Панамы дебютировала на чемпионате мира по футболу, крупно уступив бельгийцам со счетом 0:3. Этот матч стал уже вторым по ходу турнира на сочинском стадионе "Фишт" и вновь собрал полные трибуны. Бельгийские футболисты доминировали всю игру, но только после перерыва смогли взломать оборону сборной Панамы, первый гол "красных дьяволов" на ЧМ-2018 забил нападающий Дрис Мертенс. Еще два мяча записал на свой счет другой форвард - Ромелу Лукаку, который был признан лучшим игроком матча. 25-летний футболист сравнялся по голам на турнире с россиянином Денисом Черышевым, испанцем Диего Костой и англичанином Гарри Кейном - эта группа игроков уступает лишь португальцу Криштиану Роналду, который оформил первый хет-трик чемпионата мира в России.

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Панамцы также активизировались после перерыва, лишь во втором тайме нанеся первые удары в створ ворот Тибо Куртуа. Однако более дерзкая игра сборной Панамы в атаке открыла новые зоны для бельгийских футболистов, которые грамотно воспользовались свободным пространством. Помимо Лукаку, ведущую роль в сборной Бельгии сыграли полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брюйне, отдавшие по одной голевой передаче. Именно Азар вывел бельгийцев на матч с капитанской повязкой. Защитник Венсан Компани, назначенный капитаном сборной Бельгии на ЧМ-2018, из-за травмы паха не смог принять участие в стартовой игре турнира, но находился в расположении команды. Другой защитник - Томас Вермален - остался в Москве для восстановления после повреждения подколенного сухожилия, но кадровые проблемы не сказались на игре бельгийцев. Матч между сборными Бельгии и Панамы посетили 43 257 человек, что оказалось лишь на несколько сотен меньше рекорда "Фишта" - 43 866 зрителей. Этот показатель был установлен 15 июня в матче ЧМ-2018 меду командами Португалии и Испании (3:3), который пока является самой результативной игрой турнира. При этом бельгийцы и панамцы отметились наиболее жестким противостоянием по ходу чемпионата - желтые карточки получили сразу восемь футболистов, поэтому сочинский стадион становится важной ареной мирового первенства со статистической точки зрения. Исторический момент для страны Дебюта сборной Панамы на чемпионатах мира ждало не одно поколение жителей страны, в Сочи ожидаемо приехали тысячи панамцев. Гости вели себя очень приветливо и порой устраивали настоящее шоу на подходах к "Фишту". Например, один из панамцев был одет в судейскую форму и развлекал зрителей и волонтеров сценками из жизни футбольного арбитра, раздавая собеседникам желтые и красные карточки. Также колоритный болельщик сборной Панамы сигнализировал о необходимости видеоповтора, делая отсылку к нововведению чемпионатов мира - системе видеопомощи арбитрам, которая, однако, так и не была использована в матче панамских и бельгийских футболистов. Несмотря на неудачный ход игры, панамцы громко и ярко поддерживали свою сборную по ходу матча. Эти эмоции передались и футболистам, которые после финального свистка всей командой благодарили многочисленных болельщиков. "Конечно, это исторический и эмоциональный момент для страны. Представлять Панаму, слышать наш гимн на поле - это очень впечатляет", - поделился своими чувствами капитан панамской команды Роман Торрес.

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Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес отметил, что его подопечные достойно смотрелись в первом матче на чемпионате мира. "Это очень эмоциональный день для нас, я необыкновенно счастлив и взволнован. Думаю, что наши ребята в любом случае очень счастливы, вся наша страна радуется этому хорошему опыту, все сложилось не так плохо. Сегодняшний результат нормален, все должны быть довольны, я сказал ребятам, что они играли сегодня достойно", - сообщил тренер. Жесткую игру со стороны своих подопечных Гомес считает нормальной практикой, свойственной и футболистам других сборных. "Мы очень хорошо организованная команда, имеем свою тактику, но иногда играем слишком жестко. При этом у нас никогда нет намерения что-то специально устраивать, все- таки мужчины - это сильные ребята. Например, я видел, что и бельгийцы играли жестко", - отметил главный тренер панамцев. После матча в окрестностях стадиона можно было заметить немало групп панамских болельщиков, которые не грустили от поражения, а праздновали дебют команды на мировых первенствах. Подарить своим фанатам радость от победы футболисты сборной Панамы могут в оставшихся матчах группового этапа - против команд Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск). Бельгийцы сильны командной игрой Еще на тренировках сборной Бельгии перед стартом чемпионата мира была заметна прекрасная атмосфера в команде, которую в общении с журналистами регулярно подчеркивали главный тренер и бельгийские футболисты. "Настроение и условия в нашей команде прекрасные, все игроки за свою карьеру участвовали в ярких футбольных событиях, наша команда - это семья, представляющая бельгийский футбол. Каждый игрок отражает наш настрой. Мы полагаемся на вклад каждого, а не на двух-трех футболистов", - сказал главный главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем с панамцами.

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По ходу встречи с командой Панамы бельгийские футболисты действительно надежно подстраховывали друг друга, их игра во всех линиях выглядела очень слаженно. "Мы знали, что играть нужно все 90 минут, надо усердно работать, ведь необходимо показывать свою зрелость и единство команды. Моя команда отдала все этой игре, от нас ожидали такого результата, я доволен всем, что показали ребята сегодня на поле. Мы должны и дальше концентрироваться только на себе, от нашего отношения к игре зависит наш результат", - отметил Мартинес уже после победного старта на чемпионате мира. Братские отношения между бельгийскими футболистами являются не только красивой метафорой, но и истиной по отношению к двум полузащитникам команды - Эдену и Торгану Азарам. Эти игроки - родные братья, а мировое первенство в России - их первый совместный турнир в основной сборной. Участие Эдена в матче с панамцами не вызывало сомнений, так как он одна из главных звезд турнира, но свой шанс выйти на поле получил и Торган, заменив Мертенса. "Редко получается так, что два брата играют на одном чемпионате. Надеюсь, что сможем еще больше матчей сыграть вместе", - сказал старший брат Эден Азар. "Я не думал о том, что играю с братом. Я играю в команде, являюсь ее частью, поэтому не важно, играешь ли ты с братом или с кем- то другим", - иначе прокомментировал ситуацию Торган. Турнирные расклады в группе G Главные соперники бельгийцев по группе G - англичане - в более позднем матче понедельника вырвали победу у сборной Туниса со счетом 2:1. Матчи первого тура в этом квартете подтвердили статус команд Бельгии и Англии как главных претендентов на выход в плей-офф. Очная встреча английской и бельгийской сборных, которая наверняка определит судьбу первого места в группе, состоится 28 июня в Калининграде.

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