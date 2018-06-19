СМИ: египетские артисты отвлекают сборную страны от подготовки к матчу с россиянами

Члены штаба национальной сборной Египта встревожены возможностью возникновения "обстановки беспорядка и хаоса", сообщает газета Al Watan

ТАСС, 19 июня. Официальная делегация национальной сборной Египта на чемпионате мира по футболу обеспокоена приездом в Россию группы поддержки, в которую вошли популярные египетские деятели искусства и культуры. Об этом в понедельник сообщила газета Al Watan со ссылкой на членов делегации.

По их словам, в штабе сборной Египта "возникло беспокойство за несколько часов до матча с командой России, после того как в расположение египтян прибыли известные певцы, актеры и другие деятели культуры с целью поддержать "фараонов" перед ответственной игрой". Члены штаба встревожены возможностью возникновения "обстановки беспорядка и хаоса", вызванной прилетом из Каира популярных египетских артистов.

Недовольство официальной египетской делегации особенно усилилось после того, как популярные в Египте деятели стали появляться в гостинице в Санкт-Петербурге, где перед матчем с россиянами остановилась национальная сборная Египта. Как считают представители команды, это может негативно сказаться на подготовке футболистов к предстоящей игре.

Издание при этом не уточняет, какие именно египетские звезды эстрады, кино и театральной сцены приехали в Россию, чтобы взбодрить своих любимых игроков.

Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт- Петербурге (начало - 21:00 мск). В первом туре группового этапа россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).