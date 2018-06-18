Если россиянам удастся добиться победы в этой встрече, помешать ей выйти в плей-офф сможет только футбольное чудо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сборные России и Египта по футболу проведут во вторник в Санкт-Петербурге матч второго тура группового этапа чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова может сделать огромный шаг к выходу в плей-офф турнира. Если сборной России удастся добиться победы в этой встрече, помешать ей выйти в плей-офф сможет только маленькое футбольное чудо. Для этого необходимо, чтобы саудовцы, которые были разгромлены россиянами в стартовом матче турнира со счетом 0:5, выиграли оставшиеся игры (с уругвайцами и египтянами), а уругвайцы в заключительном туре взяли верх над россиянами. В этом случае россияне, саудовцы и уругвайцы наберут по 6 очков, и участники плей- офф определятся по дополнительному показателю - разнице забитых и пропущенных мячей.

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Главный вопрос - в каком состоянии подойдет к игре нападающий египтян Мохаммед Салах, который получил травму левого плеча в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3). На данный момент в обеих командах не найти игрока, вышедшего на уровень игры Салаха. В прошедшем клубном сезоне нападающий забил 44 гола в 52 матчах, был признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги и сыграл ключевую роль в выступлении команды в Лиге чемпионов. "Надеюсь, Салах сыграет завтра, но такие же надежды были и перед матчем с Уругваем, в котором мы решили не рисковать. Сегодня вечером мы еще раз посмотрим на его самочувствие и примем решение", - сказал на пресс- конференции накануне встречи главный тренер африканской команды Эктор Купер. В любом случае ясно, что нападающий подойдет к игре не в оптимальных кондициях с учетом отсутствия игровой практики и полноценного тренировочного процесса на протяжении почти месяца. И опять о Салахе Сборная России прилетела в Санкт-Петербург в воскресенье вечером, как и ожидалось, без полузащитника Алана Дзагоева. Игрок остался в Москве, восстанавливаться от травмы мышц задней поверхности бедра, полученной в первом тайме игры с саудовцами. Полузащитник, по самым оптимистичным прогнозам, сможет вновь помочь команде только в 1/8 финала турнира, если команда туда пробьется.

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Накануне игры 22 футболиста сборной России провели тренировку на стадионе "Санкт-Петербург", наравне со всеми работал и полузащитник Юрий Жирков, получивший ушиб в матче с саудовцами. На традиционную предматчевую пресс- конференцию, помимо главного тренера, пришел капитан и вратарь команды Игорь Акинфеев. Однако больше россиян спрашивали не о своей команде, а о том же Салахе. Специалист признал, что Салах выделяется в составе соперников, рассказал, что его команда готовится к любым вариантам, а после очередного вопроса про форварда не выдержал: "Мы готовы это (закрыть Салаха - прим. ТАСС) сделать, и мы это сделаем". Черчесова даже спросили о том, кто в сборной может сыграть роль защитника "Реала" Серхио Рамоса, в столкновении с которым получил травму Салах. Но специалист отрезал сразу - он не считает, что испанец травмировал египтянина намеренно, так что рассуждать об этом не имеет смысл. Акинфеев напомнил собравшимся, что в составе египтян "не манекены будут играть", а выделять одного Салаха было бы неправильно. Что касается непосредственно российской сборной, Черчесов сообщил, что команда выполнила запланированную подготовительную программу, а тренерский штаб еще не до конца определился со стартовым составом, в частности, с позицией нападающего. В первом матче вышедший в стартовом составе Федор Смолов так и не смог отличиться, в то время как заменивший его Артем Дзюба отличился первым касанием. Не стал утверждать тренер и то, что Дзагоева в стартовом составе заменит Денис Черышев, который после выхода на замену в матче с саудовцами забил два эффектных гола и был признан лучшим футболистом встречи.

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Купер сообщил, что команда "выполнила домашнее задание" после обидного поражения от уругвайцев на последних минутах (0:1), и заявил, что команда должна победить. "У нас есть свои цели, поставлены задачи, и мы готовы и физически, и психологически начать завтрашнюю игру во всеоружии. Верим в Аллаха и свои силы", - добавил вратарь египтян Эссам Эль- Хадари. Встречу, которая начнется в 21:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург", обслужит судейская бригада из Парагвая во главе с Энрике Касересом. О сборной Египта Сборная Египта пробилась на чемпионат мира впервые за 28 лет, чемпионат в России станет третьим в истории египетской команды. В 1934 году египтяне стали первой африканской сборной, сыгравшей на чемпионате мира. На турнире, который проводился по системе плей-офф в 16 участников, египтяне проиграли в первом раунде венграм (2:4). В 1990 году египтяне заняли последнее место в группе, сыграв вничью с голландцами (1:1) и ирландцами (0:0), а также проиграв англичанам (0:1), так что им еще только предстоит добиться первой в истории победы на мировых первенствах. Египтяне в то же время всегда составляли грозную силу на африканском континенте: на Кубках африканских наций они завоевали семь чемпионств, дважды проигрывали в финалах, еще три раза брали бронзовые медали. При этом после чемпионата мира 1990 года египтяне выигрывали главный турнир Африки четыре раза и стали первой сборной, которая смогла сделать это три раза подряд (2006, 2008, 2010).

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