Поляки сыграют в Москве против команды Сенегала, а колумбийцы в Саранске проведут матч против сборной Японии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Двумя матчами в Саранске и Москве во вторник завершится первый тур групповой стадии чемпионата мира. В борьбу вступают команды группы Н - сборная Колумбии сыграет с японцами, тогда как футболисты из Польши встретятся с соперниками из Сенегала. В 15:00 мск на "Мордовия-Арене" одна из самых талантливых команд турнира из Колумбии проведет матч против японцев. В составе сборной Колумбии выступает лучший бомбардир последнего чемпионата мира - Хамес Родригес (шесть голов в пяти матчах), да и в целом колумбийцы практически сохранили состав с мирового первенства 2014 года, когда они в 1/4 финала уступили бразильцам.

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Сборная Колумбии без серьезных проблем отобралась и на нынешний турнир. Помимо Родригеса, выделяются форварды Радамель Фалькао и Карлос Бакка, правый хавбек Хуан Куадрадо, а также защитники Оскар Мурильо и Йерри Мина. При этом несколько тренировок Родригес пропустил из-за травмы, и его участие в матче под вопросом. Еще до начала турнира получившего тяжелую травму левого защитника Франка Фабру заменил ветеран Фарид Диас. Вновь на чемпионат мира колумбийцев привез аргентинский специалист Хосе Пекерман. По его словам, необходимо, как и четыре года назад, поступательно двигаться вперед, тогда будет хороший результат. В составе соперников Пекерман особо отметил полузащитник Такаси Инуи, который провел отличный сезон в испанском "Эйбаре". Японцев напугало землетрясение на родине Сильной стороной сборной Японии является сыгранный и опытный состав, где более десятка футболистов имеют опыт игры на последнем чемпионате мира, где команда из группы не вышла. Однако сборная Японии выходила в плей-офф в 2002-м и 2010-м, если сейчас очередность сохранится, она должна вновь добраться до 1/8 финала - дальше японцам продвинуться ни разу не удавалось. Одним из лидеров сборной Японии остается бывший хавбек ЦСКА 32-летний Кейсуке Хонда, который выступает за мексиканскую "Пачуку". Если главный тренер сборной Колумбии Пекерман возглавляет команду уже шесть лет, его японский коллега Акиро Нисино лишь в апреле возглавил родную команду, сменив боснийца Вахида Халилходжича. Нисино стал первым за восемь лет местным специалистом во главе сборной Японии, до Халилходжича с ней работали итальянец Альберто Дзаккерони и мексиканец Хавьер Агирре.

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Четыре года назад в бразильской Куябе колумбийцы разгромили соперников из Японии со счетом 4:1, при этом латиноамериканцы, уже гарантировав себе выход из группы, выступали без большинства ведущих игроков, тогда как японская сборная в случае ничьей сохраняла вторую строчку. Героем той встречи стал забивший два гола форвард Джексон Мартинес, который на нынешний турнир не приехал. В воскресенье в Японии на самом густонаселенном острове Хонсю произошло землетрясение, в результате погибли три человека, более 300 получили ранения, было разрушено множество домов. "Некоторые наши игроки были шокированы, они беспокоились за родственников и близких. Психологическое состояние не очень хорошее, это меня беспокоит, но мы работаем", - отметил Нисино. Матч между сборными Колумбии и Японии обслужит судейская бригада во главе с Дамиром Скоминой из Словении. В Саранске ожидается порядка 15 тысяч колумбийских болельщиков и около четырех тысяч любителей футбола из Японии. Последними начнут Польша и Сенегал Последними на нынешнем турнире в борьбу вступят команды Польши и Сенегала, их матч запланирован на столичном стадионе "Спартак" (начало - 18:00 мск). 29-летний капитан и нападающий сборной Польши Роберт Левандовский забил рекордные для Европы 16 голов в отборочном турнире. Один из лучших форвардов Европы является главной звездой польского футбола, хотя в целом у тренера Адама Навалки хорошо сбалансированная команда - с надежным вратарем Войцехом Щенсным из "Ювентуса", надежной обороной и мобильной полузащитой. В последние годы польская сборная выступала так успешно, что получила первый номер посева при жеребьевке финального турнира, попав в одну из самых ровных групп.

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При этом два года назад на чемпионате Европы во Франции сборная Польши практически в том же самом составе, не проиграв ни одного матча, дошла до 1/4 финала, где уступила будущим триумфаторам из Португалии лишь в серии пенальти. "У нас есть определенные идеи насчет того, как действовать в атаке, также пока не буду раскрывать детали нашей игры в обороне, но могу сказать, что мы оптимально готовы. На таких турнирах любая игра может стать ключевой, но независимо от результата завтрашнего матча, чемпионат мира на этом не закончится", - рассказал Навалка. Нелепую травму получил защитник поляков Камиль Глик, повредивший руку при попытке пробить в падении через себя. Его участие в матче под вопросом, однако Навалка отказался сообщить, сможет ли он выйти на поле. Тайной покрыта и вратарская позиция сборной Польши - основного голкипера тренер обещал определить после решающей тренировки. Выбор у Навалки богатый - конкуренцию Щенсному может составить опытный Лукаш Фабьяньский из "Суонси". Второй старт Сенегала Сборная Сенегала выступит лишь на втором чемпионате мира в истории, причем на своем дебютном турнире в 2002 году "Львы Теранги" добрались до 1/4 финала, в дебютной игре победив действующих на тот момент чемпионов мира и Европы из Франции. Одним из лидеров той команды был полузащитник Алиу Сиссе, который ныне является главным тренером сборной.

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